В Латвии растут цены на бензин и дизельное топливо

С 17 по 23 января литр бензина 95-й марки в Латвии стоил в среднем 1,639 евро, неделей ранее - 1,621 евро, а еще неделей ранее - 1,625 евро.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,726 евро за литр. Неделей ранее оно стоило 1,697 евро за литр, еще неделей ранее - 1,699 евро за литр.

Как сообщалось, рекордная средняя цена на бензин 95-й марки в Латвии была с 14 по 20 июня 2022 года - 2,104 евро за литр, а рекордная цена на дизельное топливо - с 21 июня по 27 июня, когда она составила 2,108 евро за литр.