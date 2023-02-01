В PMLP рассказали, в каких случаях будут штрафовать жителей

Поправки к закону об удостоверяющих личность документах предусматривают, что удостоверение личности (eID-карта) обязательно для достигших 15-летнего возраста граждан и неграждан Латвии с 1 мая.

Административное наказание будет применяться только в случаях, когда у человека нет никакого документа, удостоверяющего личность. Его размер может составить до 35 евро.

Для пенсионеров, которым нужно оформить eID-карту, поправки предусматривают переходный период до 31 декабря 2030 года.

Также законом предусмотрено, что существуют исключения, когда переходный период для оформления eID-карты также установлен до 31 декабря 2030 года. Это распространяется на лиц, получающих услуги в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации, лиц, выбывших из таких учреждений для получения услуг ухода и реабилитации по месту жительства.

Также исключение распространяется на людей, получающих услуги группового жилья, инвалидов первой группы, лиц старше трудоспособного возраста или со статусом политически репрессированных.

Закон об удостоверяющих личность документах предусматривает, что лица, предоставившие информацию о своем месте жительства в другом государстве в установленном законом порядке, должны оформить eID-карту до 31 декабря 2024 года.