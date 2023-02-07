Министр финансов Арвил Ашераденс выразил инициативу изменить закон, чтобы конфискованные у пьяных водителей автомобили можно было безвозмездно жертвовать Украине, рассказала в интервью передаче Šodienas jautājums на LTV1 глава Службы госоходов Иева Яунземе.
Новая идея: конфискованные у пьяных водителей машины СГД могла бы передавать Украине
Изначально ей задали вопрос, является ли оптимальной нынешняя система конфискации транспортных средств. На это глава СГД ответила: "Создана прозрачная система, все машины продаются по рыночной цене".
В случае, если будут приняты поправки, предусматривающие возможность безвозмездного жертвования машин Украине, СГД сможет отдавать эти автомобили украинцам.
Напомним, 25 ноября прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.
Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался от проверки на присутствие опьяняющих веществ в организме. В случае, если транспортное средство принадлежит другому человеку, то с виновника взыскивается полная или частичная его стоимость.
С 25 ноября по 1 января за управление автомобилем или обучение управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле было начато 107 уголовных процессов, в свою очередь 14 дел было заведено за езду под воздействием наркотических веществ.
В свою очередь за отказ от медицинской проверки на концентрацию алкоголя в крови или присутствие наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ было начато 13 уголовных процессов.
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