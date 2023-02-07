Новая идея: конфискованные у пьяных водителей машины СГД могла бы передавать Украине

Изначально ей задали вопрос, является ли оптимальной нынешняя система конфискации транспортных средств. На это глава СГД ответила: "Создана прозрачная система, все машины продаются по рыночной цене".

В случае, если будут приняты поправки, предусматривающие возможность безвозмездного жертвования машин Украине, СГД сможет отдавать эти автомобили украинцам.

Напомним, 25 ноября прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался от проверки на присутствие опьяняющих веществ в организме. В случае, если транспортное средство принадлежит другому человеку, то с виновника взыскивается полная или частичная его стоимость.

С 25 ноября по 1 января за управление автомобилем или обучение управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле было начато 107 уголовных процессов, в свою очередь 14 дел было заведено за езду под воздействием наркотических веществ.

В свою очередь за отказ от медицинской проверки на концентрацию алкоголя в крови или присутствие наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ было начато 13 уголовных процессов.