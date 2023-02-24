Самоуправления помогли украинским беженцам на 57,7 млн евро

В сфере социальной поддержки для помощи украинским беженцам использовано 28,8 млн евро, в области образования - 4,6 млн евро, в сфере питания - 10 млн евро, в сфере размещения - 13,3 млн евро.

Вместе с отраслевыми министерствами ведется работа по продолжению финансирования и в 2023 году.

Также в прошлом году VARAM предложило увеличить возможности самоуправлений по размещению беженцев путем приспособления для проживания и улучшения условий в принадлежащих им зданиях. Было поддержано 26 проектов самоуправлений по улучшению инфраструктуры на сумму 2,05 млн евро.

Проекты предусматривают размещение 2102 человек. 12 самоуправлений уже завершили работы, создав 936 мест для украинцев, которые нашли убежище в Латвии.