За месяц мошенники выманили у клиентов крупнейших банков почти миллион евро

Шмидт указал на новую тенденцию - увеличение попыток инвестиционного мошенничества. Во времена высокой инфляции люди пытаются сохранить свои сбережения, вкладывая их в финансовые инструменты, которые обещают доход. Финансовые мошенники знают об этой ситуации и рекламируют различные возможности, обещая заманчивые способы не только сохранить капитал, но и значительно его приумножить.

Шмитс напоминает, что явными признаками потенциального мошенничества являются обещания необычно высокой прибыли, а также агрессивный маркетинг.

Армин Палмс, руководитель отдела обработки инцидентов учреждения по предотвращению инцидентов кибербезопасности Cert.lv, отмечает, что методы мошенников разнообразны - это и попытки соблазнить, например, скидками на коммунальные платежи или фантастической прибылью от вложений, и попытки запугать, например, угрожая санкциями за незаконные действия с криптовалютой. Цель одна - заставить адресата в спешке совершить необдуманные действия.

В прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии, сами подтвердившие платежи, были обмануты на 12,037 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2021 году.