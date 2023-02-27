В январе этого года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили 965,377 тыс. евро, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.
За месяц мошенники выманили у клиентов крупнейших банков почти миллион евро
В том числе 497 632 евро были получены незаконным путем в 246 случаях телефонного мошенничества, 387 360 евро были получены от людей в 247 случаях мошенничества с инвестициями. Еще 80 385 евро были похищены в январе иными способами.
Ассоциация заявляет, что данные относятся к случаям, когда клиенты сами подтверждали платежи со своих счетов, позже обнаруживая, что имело место мошенничество.
При этом в январе были предотвращены попытки мошенничества на сумму 510 834 евро - 334 случая мошенничества по телефону на сумму 332 896 евро, 582 случая мошенничества с инвестициями на сумму 484 075 евро и 49 других случаев мошенничества на сумму 26 427 евро.
По словам руководителя рабочей группы по предотвращению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли Анрийса Шмитса, судя по статистике, довольно много людей все еще попадают в лапы мошенников, так как сумма похищенных средств по-прежнему составляет около миллиона евро в месяц.
Наиболее опасными по-прежнему остаются телефонные мошенники. Попытки инвестиционного мошенничества чаще предотвращаются, потому что в этих случаях клиенты, как правило, более бдительны.
В декабре 2022 года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии - Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank - было украдено 1,3 млн евро. Сумма предотвращенных случаев мошенничества в декабре превысила 806 000 евро.
Шмидт указал на новую тенденцию - увеличение попыток инвестиционного мошенничества. Во времена высокой инфляции люди пытаются сохранить свои сбережения, вкладывая их в финансовые инструменты, которые обещают доход. Финансовые мошенники знают об этой ситуации и рекламируют различные возможности, обещая заманчивые способы не только сохранить капитал, но и значительно его приумножить.
Шмитс напоминает, что явными признаками потенциального мошенничества являются обещания необычно высокой прибыли, а также агрессивный маркетинг.
Армин Палмс, руководитель отдела обработки инцидентов учреждения по предотвращению инцидентов кибербезопасности Cert.lv, отмечает, что методы мошенников разнообразны - это и попытки соблазнить, например, скидками на коммунальные платежи или фантастической прибылью от вложений, и попытки запугать, например, угрожая санкциями за незаконные действия с криптовалютой. Цель одна - заставить адресата в спешке совершить необдуманные действия.
В прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии, сами подтвердившие платежи, были обмануты на 12,037 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2021 году.
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