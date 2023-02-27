Латвийские ассоциации просят правительство снизить PVN на молочные продукты

"Фермерам, которые не получают соответствующей оплаты за свою продукцию, надо говорить с переработчиками. Именно переработчики могут и обязаны рассчитываться с ними, - подчеркивает исполнительный директор LPTA Норис Крузитис.

По словам представителей организаций, в ходе встречи члены LPTA подтвердили готовность больше выделять молочные продукты местного производства в торговых точках и участвовать в инициативах по содействию местному производству.

Как отметил Гутманис, согласно результатам исследований, покупатели хотели бы покупать местные продукты, но из-за различных маркетинговых решений они иногда не могут отличить местные продукты от импортных. Чтобы разобраться в ситуации, следовало бы встретиться всем участникам рынка продуктов питания - производителям, переработчикам и торговцам.

LPTA была основана в 2010 году, в нее объединились предприятия розничной торговли продовольствием Narvesen, Rimi, Aibe и Top!. LPTA выступает за упорядоченную розничную торговлю, в которой в качестве важнейших приоритетов выдвигаются интересы покупателя по приобретению качественных продуктов питания по адекватной цене. Также ассоциация обеспечивает необходимую экспертизу в вопросах, влияющих на упорядоченную бизнес-среду в Латвии.

LOSP объединяет 54 негосударственные организации производителей и переработчиков разных отраслей. Организация представляет интересы производителей продовольствия и ведет от их имени переговоры с органами государственного управления и другими партнерами.