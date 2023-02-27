Латвийская ассоциация торговцев продовольствием (LPTA) и Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) призывают правительство в кризисный период снизить ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на молочные продукты, сообщили представители организаций.
Латвийские ассоциации просят правительство снизить PVN на молочные продукты
Организации считают, что для латвийских производителей снижение PVN на молочные продукты станет существенным инструментом кризисной поддержки. Как ранее показало снижение PVN на фрукты и овощи, когда жители могут позволить себе покупать более качественную местную продукцию, это укрепляет конкурентоспособность отрасли.
"Снижение PVN на молочные продукты стало бы важным шагом, который поможет фермерам пережить сложную ситуацию и сохранить свои хозяйства. Кроме того, снижение PVN может быть гибким решением именно в кризисный период", - отмечает председатель правления LPTA Гунтис Гутманис.
В то же время представители торговцев отмечают, что важным вопросом является и конкурентоспособность латвийской молокоперерабатывающей отрасли на рынке, где также продается продукция соседних стран. Сюда входят в том числе такие категории продуктов, как ультрапастеризованное молоко, для которого у импортных продуктов нет местной альтернативы.
По мнению торговцев, позиции местного молока на рынке можно улучшить за счет модернизации и консолидации латвийской молокоперерабатывающей отрасли.
При этом LPTA отмечает, что понимает текущую ситуацию в молочной отрасли, но рассчитываются с переработчиками в полном объеме, в срок и по запрашиваемым ценам. Расчеты с фермерами в свою очередь являются обязанностью переработчиков.
"Фермерам, которые не получают соответствующей оплаты за свою продукцию, надо говорить с переработчиками. Именно переработчики могут и обязаны рассчитываться с ними, - подчеркивает исполнительный директор LPTA Норис Крузитис.
По словам представителей организаций, в ходе встречи члены LPTA подтвердили готовность больше выделять молочные продукты местного производства в торговых точках и участвовать в инициативах по содействию местному производству.
Как отметил Гутманис, согласно результатам исследований, покупатели хотели бы покупать местные продукты, но из-за различных маркетинговых решений они иногда не могут отличить местные продукты от импортных. Чтобы разобраться в ситуации, следовало бы встретиться всем участникам рынка продуктов питания - производителям, переработчикам и торговцам.
LPTA была основана в 2010 году, в нее объединились предприятия розничной торговли продовольствием Narvesen, Rimi, Aibe и Top!. LPTA выступает за упорядоченную розничную торговлю, в которой в качестве важнейших приоритетов выдвигаются интересы покупателя по приобретению качественных продуктов питания по адекватной цене. Также ассоциация обеспечивает необходимую экспертизу в вопросах, влияющих на упорядоченную бизнес-среду в Латвии.
LOSP объединяет 54 негосударственные организации производителей и переработчиков разных отраслей. Организация представляет интересы производителей продовольствия и ведет от их имени переговоры с органами государственного управления и другими партнерами.
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