Видео ⟩ Latvenergo получило рекордную прибыль

Увидев показатели прибыли концерна, у многих людей в обществе может возникнуть вопрос - почему жители должны платить высокие цены за энергоресурсы, если большую часть прибыли концерн все равно выплачивает в виде дивидендов, фактически возвращая деньги в государственный кошелек?

"Это по-человечески очень понятно. Но все альтернативы, которые могут предложить, на самом деле не соответствуют существующему рыночному регулированию. Они не соответствуют рынку. Искусственно занижать прибыль означало бы каким-то образом повлиять на более широкий рынок региона, где торгуют электроэнергией", - сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис.

Следует также учитывать аспект конкуренции. Latvenergo работает в условиях конкуренции с другими компаниями, в том числе с иностранными торговцами энергией. В компании напомнили, что деньги, заработанные иностранными компаниями в Латвии, утекают из страны.

Из прошлогодней прибыли Latvenergo планирует выплатить государству дивиденды в размере около 130 миллионов евро.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)