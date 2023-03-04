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Видео ⟩ Latvenergo получило рекордную прибыль

rus.tvnet.lv
Latvenergo получило рекордную прибыль
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Latvenergo. Иллюстративное фото
Latvenergo. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

В прошлом году оборот концерна Latvenergo ориентировочно достиг 1,842 миллиарда евро. Это на 70% больше, чем год назад. Предварительная прибыль концерна увеличилась в 2,6 раза, достигнув 183 млн евро. Об этом сообщает программа Panorāma.

Увидев показатели прибыли концерна, у многих людей в обществе может возникнуть вопрос - почему жители должны платить высокие цены за энергоресурсы, если большую часть прибыли концерн все равно выплачивает в виде дивидендов, фактически возвращая деньги в государственный кошелек?

"Это по-человечески очень понятно. Но все альтернативы, которые могут предложить, на самом деле не соответствуют существующему рыночному регулированию. Они не соответствуют рынку. Искусственно занижать прибыль означало бы каким-то образом повлиять на более широкий рынок региона, где торгуют электроэнергией", - сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис.

Следует также учитывать аспект конкуренции. Latvenergo работает в условиях конкуренции с другими компаниями, в том числе с иностранными торговцами энергией. В компании напомнили, что деньги, заработанные иностранными компаниями в Латвии, утекают из страны.

Из прошлогодней прибыли Latvenergo планирует выплатить государству дивиденды в размере около 130 миллионов евро.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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