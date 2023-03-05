С 1 апреля этого года увеличится комиссия за участие в депозитной системе, что отразится на ценах для конечных потребителей, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Затраты производителей за участие в системе депозита увеличатся; цены вырастут
Депозитная система финансируется за счет трех основных источников дохода - выручки от собранного и отправленного на переработку материала, депозитной платы за несданную покупателями тару и платежей производителей напитков за участие в системе депозита.
Производители напитков несут ответственность только за ту часть расходов системы, которая не покрывается первыми двумя источниками. Однако стоимость третьей позиции резко возрастет с апреля. Регулятор подтвердил, что в зависимости от различных видов пластиковой, металлической или стеклянной упаковки она увеличится на 58% до 7,6 раз за одну единицу.
Следует отметить, что все эти изменения не повлияют на плату за депозит в размере 0,10 евро за депозитную упаковочную единицу.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)
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