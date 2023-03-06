К концу отопительного сезона отопление в Вентспилсе может подорожать на 60%

31 октября прошлого года Ventspils siltums уже подало на рассмотрение в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект нового тарифа на тепловую энергию, предусматривающий повышение на 60%, но он еще не рассмотрен, в результате чего вентспилчанам зимой поставлялась теплоэнергия по действующему тарифу. Решение SPRK ожидается очень скоро, поэтому повышенный тариф в Вентспилсе может вступить в силу в конце отопительного сезона, пояснил Узарис.

В марте тариф на тепловую энергию в Вентспилсе составляет 54,90 евро за мегаватт-час (МВт/ч) и является одним из самых низких среди крупных городов Латвии.

"Ventspils siltums заключил договоры на поставку топлива еще прошлым летом на весь отопительный сезон, а не только на несколько месяцев, тем самым обеспечив отопление по предсказуемой цене на весь сезон", - рассказал Узарис. Когда текущий отопительный сезон завершится и будут объявлены новые закупки на поставку топлива, а также оценены затраты на производство тепловой энергии, не исключено очередное изменение тарифа на тепловую энергию, добавил он.

Согласно данным Firmas.lv, оборот Ventspils siltums в 2021 году составил 8,26 млн евро, прибыль - 1,58 млн евро. Финансовые показатели за прошлый год пока не обнародованы. Предприятие на 100% принадлежит Вентспилсскому самоуправлению.