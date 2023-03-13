Латвия и Литва попросят у ЕС помощи для молочной отрасли

На встрече в Биржай министры согласились, что кризис в молочной отрасли одинаково затронул Литву и Латвию - при достаточно разных структурах производства и переработки падение цен на молоко в обеих странах одинаково, поэтому общие решения нужно искать в масштабах Балтии.

В Литве шесть крупных молочных заводов, а в Латвии - 28, но небольших.

Во время встречи обсуждался вопрос о мерах по стабилизации и укреплению молочной отрасли в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

По словам министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса, треть производимого в Латвии молока перерабатывается в Литве.

"Если правительство Латвии решит поддерживать производителей молока, в Литву будет импортироваться более дешевое молоко, и мы окажемся в еще более глубоком кризисе", - сказал министр.

На встрече, в которой также приняли участие фермеры обеих стран, обсуждалась помощь молочной отрасли, которая способствовала бы структурным изменениям, сотрудничеству и защите производителей молока.

20 марта состоится очередное заседание совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, и Латвия и Литва представят на нем аргументированное совместное заявление. Министры также встретятся с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.