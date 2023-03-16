Банк Латвии подал в суд заявление о ликвидации Baltic International Bank

Заявление было подано в суд по экономическим делам. Банк Латвии просит назначить ликвидатором банка присяжного адвоката Олава Церса.

Решение о подаче заявления о ликвидации принимает надзорный комитет Банка Латвии.

Как сообщалось ранее, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая с этого года присоединена к Банку Латвии, 12 декабря 2022 года признала Baltic International Bank финансовым учреждением, которое испытывает или предположительно будет испытывать финансовые трудности, и решила не принимать меры по стабилизации работы банка.

12 декабря 2022 года FKTK приняла решение приостановить предоставление финансовых услуг в Baltic International Bank, а 10 марта 2023 года ЕЦБ принял решение об аннулировании лицензии банка. Решение вступило в силу 11 марта.