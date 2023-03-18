Swedbank и SEB повышают ставки по срочным депозитам

Решение Swedbank о повышении ставок распространяется как на физических лиц, так и на юридических клиентов банка, в том числе на остаток денег на сберегательном счете.

С 23 марта ставки по срочным вкладам Swedbank в валюте евро для физических лиц, месячная ставка повышена с 0,5% до 1%, трехмесячная ставка с 0,5% до 1%, шестимесячная ставка с 0,7% до 1,5%, однолетняя ставка с 1,5% до 2%, а двухлетняя ставка осталась на уровне 2,5%.

Для юридических лиц месячная ставка увеличилась с 0,5% до 1%, трехмесячная ставка - с 0,7% до 1,2%, шестимесячная ставка с 0,9% до 1,5%, а годовая ставка от 1,2% до 2%.

SEB banka также вслед за ростом процентных ставок на рынке, в четвертый раз с лета 2022 года повысил процентные ставки по срочным депозитам как для физических лиц, так и для компаний.

Например, 12-месячная ставка увеличена с 1,2% до 2%, а 24- и 36-месячная - с 1,4% до 2%. С другой стороны, ставка сберегательного счета была увеличена с 0,2% до 0,5%.

ЕЦБ также решил повысить ставку по депозитам овернайт до 3% и ставку по кредитам овернайт до 3,75%. Обе ставки повышены на 0,5 процентного пункта.

Новые ставки будут действовать с 22 марта.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки на шестом заседании подряд.

Как говорится в заявлении совета ЕЦБ после заседания, ожидается, что инфляция будет высокой длительный период, поэтому принято решение повысить три главных процентных ставки в соответствии с обязательством ЕЦБ добиться среднесрочной цели инфляции в размере 2%.