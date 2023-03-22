В Европе заработала третья крупнейшая в мире платежная система

Компонентная система TARGET2-Latvija заменяется новой системой TARGET-Latvija, в которой платежи в евро успешно начали осуществлять латвийские кредитные учреждения, Государственная касса и Банк Латвии.

В прошлом году в системе TARGET2-Latvija в среднем в день обрабатывался 891 платеж на сумму 1,32 миллиарда евро.

Банк Латвии организует и поддерживает инфраструктуру платежных систем в Латвии, в том числе две полностью автоматизированные платежные системы, с помощью которых обеспечиваются межбанковские расчеты в евро. TARGET-Latvija - это межбанковская платежная система в евро, которая является частью европейской Единой автоматизированной системы валовых расчетов в режиме реального времени TARGET. Для платежей небольшого объема используется электронная клиринговая система Банка Латвии (система EKS).

В августе 2017 года Латвия первой в еврозоне начала использовать мгновенные платежи - инновационные, современные, молниеносные межбанковские переводы, которые доступны в любое время суток, включая выходные и праздничные дни. За это короткое время мгновенные платежи стали доступны уже более чем 90% клиентов латвийских кредитных учреждений и приобрели статус стандартной, а не эксклюзивной услуги межбанковских платежей.

Банк Латвии также создал и ведет реестр, который предоставляет возможность совершать межбанковские платежи, указывая только номер мобильного телефона получателя, без необходимости знать и вводить номер текущего счета для каждого платежа. В настоящее время этот вариант предлагают банки Citadele, Swedbank, SEB banka и крупнейшие коммерческие банки Эстонии, и ожидается, что число участников регистра будет продолжать расти.

Следующий этап развития инновационных платежных услуг, предоставляемых Банком Латвии, связан с планом внедрения мгновенных платежных запросов на межбанковском уровне.