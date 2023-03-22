На этой неделе, 20 марта, свой первый расчетный день в инфраструктуре европейских платежных систем завершила новая платежная система TARGET, сообщили представители Банка Латвии.
В Европе заработала третья крупнейшая в мире платежная система
TARGET - третья по величине платежная система в мире, ее работу обеспечивает Евросистема (то есть Европейский центральный банк (ЕЦБ) и национальные центральные банки еврозоны, в том числе Банк Латвии) и она является одним из элементов платежной инфраструктуры, которые позволяют кредитным учреждениям предоставлять удобные, современные и безопасные платежи в евро также резидентам и предпринимателям Латвии.
Новая система TARGET заменяет систему TARGET2 старого поколения, которая находилась в эксплуатации с 2007 года.
Зита Зариня, член правления Банка Латвии, поясняет, что новая система не только будет использовать современную инфраструктуру и решения высокой кибербезопасности, но также предоставит более широкие возможности управления ликвидностью для кредитных учреждений и межбанковских расчетов с использованием средств центрального банка, проводя обмен сообщениями в соответствии со стандартом ISO 20022.
Внедрение системы TARGET является завершением процесса, по которому Совет ЕЦБ принял решение 6 декабря 2017 года, запуская стратегический проект по консолидации и оптимизации системы TARGET2 и платформы TARGET2 для ценных бумаг (T2V) с использованием новейших подходов и технологических инноваций (проект консолидации T2-T2V).
Компонентная система TARGET2-Latvija заменяется новой системой TARGET-Latvija, в которой платежи в евро успешно начали осуществлять латвийские кредитные учреждения, Государственная касса и Банк Латвии.
В прошлом году в системе TARGET2-Latvija в среднем в день обрабатывался 891 платеж на сумму 1,32 миллиарда евро.
Банк Латвии организует и поддерживает инфраструктуру платежных систем в Латвии, в том числе две полностью автоматизированные платежные системы, с помощью которых обеспечиваются межбанковские расчеты в евро. TARGET-Latvija - это межбанковская платежная система в евро, которая является частью европейской Единой автоматизированной системы валовых расчетов в режиме реального времени TARGET. Для платежей небольшого объема используется электронная клиринговая система Банка Латвии (система EKS).
В августе 2017 года Латвия первой в еврозоне начала использовать мгновенные платежи - инновационные, современные, молниеносные межбанковские переводы, которые доступны в любое время суток, включая выходные и праздничные дни. За это короткое время мгновенные платежи стали доступны уже более чем 90% клиентов латвийских кредитных учреждений и приобрели статус стандартной, а не эксклюзивной услуги межбанковских платежей.
Банк Латвии также создал и ведет реестр, который предоставляет возможность совершать межбанковские платежи, указывая только номер мобильного телефона получателя, без необходимости знать и вводить номер текущего счета для каждого платежа. В настоящее время этот вариант предлагают банки Citadele, Swedbank, SEB banka и крупнейшие коммерческие банки Эстонии, и ожидается, что число участников регистра будет продолжать расти.
Следующий этап развития инновационных платежных услуг, предоставляемых Банком Латвии, связан с планом внедрения мгновенных платежных запросов на межбанковском уровне.
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