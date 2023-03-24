Суд решил ликвидировать Baltic International Bank и назначил ликвидатора

Ликвидатором банка назначен присяжный адвокат Олав Церс.

Суд установил, что в процессе ликвидации кредитного учреждения Baltic International Bank обязательным является участие трех членов правления, бывшего члена правления и председателя правления, главного бухгалтера и члена правления.

Решение является основанием для приостановки производства по гражданским делам, возбужденным против Baltic International Bank, и прекращения исполнительного производства по делам о взыскании сумм, присужденных, но не взысканных с кредитной организации, отметили в суде.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Заявку о ликвидации банка Банк Латвии подал на основании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) об аннулировании лицензии Baltic International Bank.

Как сообщалось ранее, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), которая с этого года присоединена к Банку Латвии, 12 декабря 2022 года признала Baltic International Bank финансовым учреждением, которое испытывает или предположительно будет испытывать финансовые трудности, и решила не принимать меры по стабилизации работы банка.

12 декабря 2022 года КРФК приняла решение приостановить предоставление финансовых услуг в Baltic International Bank, а 10 марта 2023 года ЕЦБ принял решение об аннулировании лицензии банка. Решение вступило в силу 11 марта.

Убытки Baltic International Bank в прошлом году, по предварительным данным, составили 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем на конец 2021 года, когда активы Baltic International Bank составляли 210,171 млн евро.

Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов Baltic International Bank был 10-м банком в Латвии на конец 2021 года.