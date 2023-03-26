Отказ от субтитров на русском языке будет особенно ощущаться в сегменте семейных и детских фильмов, такое мнение агентству LETA высказал сооснователь и руководитель платформы Kino kults и кинопроекта Spektrs Сергей Тимонин.
Эксперт: запрет субтитров на русском особенно повлияет на сегмент семейного кино
Депутаты фракции Национального объединения (НО) Сейма призывают запретить субтитры на русском языке в кинотеатрах. Внесенные фракцией поправки в Закон о государственном языке предусматривают, что фильмы должны иметь субтитры на одном из официальных языков Европейского союза (ЕС). Русский не является официальным языком ЕС.
Тимонин указал, что люди в Латвии привыкли к субтитрам на латышском и русском языках, но это может быть делом привычки. Субтитры на русском языке, скорее всего, предназначены для тех, кто не знает ни латышского, ни английского.
Тимонин допустил, что если субтитры на русском языке запретят, то сначала люди могут выражать свое недовольство в соцсетях, но как только выйдет голливудский блокбастер, они все равно пойдут в кино.
"Вопрос в том, смогут ли и дальше показываться анимационные фильмы для всей семьи, которые в настоящее время предлагаются в дубляже или озвучке на русский язык с обязательными субтитрами на латышском. Если да, то влияние на рынок будет меньше, а обязательное субтитры на госязыке будут соответствовать требованиям закона", - сказал соучредитель Kino kults.
Тимонин заявил, что лично поддерживает такое предложение о запрете субтитров на русском языке. По его мнению, даже не вдаваясь в национальные вопросы, подготовка файла с двойными субтитрами требует как дополнительных затрат, так и большего времени. По его мнению, сдвоенные субтитры были инструментом так называемой "мягкой силы" и скорее привычкой, чем практической необходимостью. Возможно, были необходимы такие болезненные события, чтобы ситуация наконец изменилась.
"Я склонен согласиться с этим предложением, но что будет в случае, если русскоязычные семьи не будут посещать кинотеатры, что будет напрямую относиться к выручке?", - сказал сооснователь кинопроекта Spektrs, добавив что в таком случае от государства потребуется возмещение убытков.
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