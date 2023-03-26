Эксперт: запрет субтитров на русском особенно повлияет на сегмент семейного кино

Депутаты фракции Национального объединения (НО) Сейма призывают запретить субтитры на русском языке в кинотеатрах. Внесенные фракцией поправки в Закон о государственном языке предусматривают, что фильмы должны иметь субтитры на одном из официальных языков Европейского союза (ЕС). Русский не является официальным языком ЕС.

Тимонин указал, что люди в Латвии привыкли к субтитрам на латышском и русском языках, но это может быть делом привычки. Субтитры на русском языке, скорее всего, предназначены для тех, кто не знает ни латышского, ни английского.

Тимонин допустил, что если субтитры на русском языке запретят, то сначала люди могут выражать свое недовольство в соцсетях, но как только выйдет голливудский блокбастер, они все равно пойдут в кино.