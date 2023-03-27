Коалиция договорилась не спешить с объединением общественных СМИ

Теперь ожидается более широкое обсуждение связанных с законопроектом вопросов, заявили премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс и представитель Национального объединения, парламентский секретарь Министерства культуры Ритвар Янсонс.

Кариньш указал, что этот процесс также связан с предстоящим пересмотром правительством основных принципов медиаполитики.

Ранее Кариньш написал в Twitter, что должна быть снята срочность с рассматриваемых в Сейме поправок к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими.

"Публичная дискуссия важна, кроме того, вопросы медиаполитики должны рассматриваться вместе с основными принципами медиаполитики и возможностями финансирования", - говорит премьер-министр.

"Объединенный список" (ОС) также предложил снять срочность с поправок к закону об общественных СМИ, чтобы рассмотреть в обычном порядке в трех чтениях.