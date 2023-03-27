Коалиция пришла к соглашению о снятии срочности с поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими, которые предусматривают объединение государственных СМИ, сообщили на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, политики коалиционных партий.
Коалиция договорилась не спешить с объединением общественных СМИ
Теперь ожидается более широкое обсуждение связанных с законопроектом вопросов, заявили премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс и представитель Национального объединения, парламентский секретарь Министерства культуры Ритвар Янсонс.
Кариньш указал, что этот процесс также связан с предстоящим пересмотром правительством основных принципов медиаполитики.
Ранее Кариньш написал в Twitter, что должна быть снята срочность с рассматриваемых в Сейме поправок к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими.
"Публичная дискуссия важна, кроме того, вопросы медиаполитики должны рассматриваться вместе с основными принципами медиаполитики и возможностями финансирования", - говорит премьер-министр.
"Объединенный список" (ОС) также предложил снять срочность с поправок к закону об общественных СМИ, чтобы рассмотреть в обычном порядке в трех чтениях.
Как сообщили агентству LETA представители ОС, после получения письма от сотрудников и правления Латвийского радио возникли опасения относительно того, достаточно ли тщательно оценены все аспекты и риски объединения государственных СМИ, а также имеет ли Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) достаточно четкое видение организации работы общественных СМИ после слияния.
Эффективное и продуктивное объединение не может состояться без поддержки вовлеченных СМИ, поэтому во вторник, 28 марта, в 15:00 ОС планирует выслушать мнение коллектива и правления Латвийского радио, чтобы понять, каковы основания для беспокойства.
Как сообщалось, сотрудники Латвийского радио подписали открытое письмо с требованием приостановить процесс объединения общественных СМИ и принятие поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими.
Сотрудники Латвийского радио считают, что поспешные изменения в законе, которые с 1 января 2024 года предусматривают объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения (LTV), не будут способствовать укреплению общественных СМИ, а ослабят их влияние и повысят риск политических манипуляций.
Открытое письмо подписал 191 сотрудник Латвийского радио.
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