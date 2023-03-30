Еще два города собираются снизить тариф на теплоэнергию

ООО Bauskas siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) тариф, установленный поставщиком коммунальных услуг теплоснабжения на бессрочный период с 1 мая 2023 года.

Ранее с 1 мая предполагалось вступление в силу тарифа, согласно которому конечный тариф на тепловую энергию должен был составить 110,98 евро за мегаватт-час (евро/МВтч) без налога на добавленную стоимость (НДС). Между тем новое предложение предусматривает снижение тарифа на 20,65% - до 88,06 евро/МВтч без НДС.

Установленный тариф вступит в силу 1 мая, если SPRK не примет решения о его отмене.

Изменения установленного тарифа по сравнению с действующим тарифом связаны со снижением цен на топливо (щепа и газ).

В Вангажи планируется снизить тариф на производство тепловой энергии

В Вангажи с 1 мая планируется на неполные 10% снизить тариф на производство тепловой энергии, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

ООО Vangažu sildspēks представило в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) тариф, установленный публичным поставщиком услуг по производству тепловой энергии.

В настоящее время тариф на производство тепловой энергии составляет 96,88 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), его предлагается снизить на 9,8%. Таким образом, тариф составит 87,39 евро без НДС.

Установленный тариф на производство тепловой энергии может вступить в силу с 1 мая, если SPRK не отзовет его.

Изменения в действующем тарифе связаны с изменением стоимости древесной щепы и природного газа.