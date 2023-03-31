Главное за 31 марта ⟩ Момент обрушения дома на Сатеклес, попытка суицида на сцене и арест Елены Крейле

Генеральная прокуратура России объявила деятельность "Свободного университета" из Латвии "нежелательной" на территории России.

Президентским указом российские послы в Таллинне и Риге освобождены от своих должностей. Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата.

65-летней женщине из Флориды было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах после того, как ее семимесячная внучка умерла в перегретом автомобиле всего через несколько месяцев после того, как утонул старший брат ребенка, который также был оставлен на попечение женщины.

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Зачастую мы не задумываемся о том, как именно наши слова воспринимаются со стороны. Особенно когда спорим о таких эмоциональных вещах, как, например, война. С какими словами нужно быть особенно осторожными, чтобы случайно кого-то не оскорбить?

Критик Кремля Гарри Каспаров прогнозирует, что массовые протесты в России снова будут возможны только после поражения России в начатой ею войне в Украине, указал он в интервью онлайн-журналу Klik.

В конце января в Елгаве у входных дверей торгового центра Vivo centrs при свете дня произошла драка, которая была снята на видео и быстро распространилась в интернете. На видео был запечатлен не только факт насилия, но и реакция окружающих. Внутри и снаружи магазина ходили представители сильного пола, однако на насилие они не реагировали и уходили.

"Если вы продолжите делать то, что делают 99% людей, вы в конечном итоге умрете, как и 99% людей. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, делайте что-то иначе, чем делают все остальные", - говорит в интервью житель Нидерландов Том Боерман. Его миссия - стать первым человеком, который обойдет все семь континентов. Да, Антарктиду тоже. Он несколько лет назад продал свой бизнес, дом и имущество, чтобы путешествовать. Он хотел начать свое кругосветное путешествие в Норвегии, но пандемия Covid-19 помешала этому. Вместо этого он начал свое приключение из Нидерландов.

Джорджина Родригес в разговоре с журналистами рассказала о том, что однажды они со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду занимались любовью в общественном месте.

С 12 по 23 марта во вьетнамской провинции Дак Нонг прошел всемирный конкурс красоты Miss Business Global 2023, в котором приняли участие 20 претенденток из Азии, Европы и Африки.