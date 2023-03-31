Март подходит к концу, а RUS TVNET собирает главные события за уходящую пятницу.
Главное за 31 марта ⟩ Момент обрушения дома на Сатеклес, попытка суицида на сцене и арест Елены Крейле
Новости Латвии:
В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксировано, как вчера, 30 марта, на улице Сатеклес обрушилось нежилое пятиэтажное здание.
Суд дал санкцию на арест активистки Елены Крейле, которая снова привлекла внимание использованием символов, прославляющих войну.
Рижская Восточная прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Литвы за убийство ранее осужденного Геннадия Валягина в марте прошлого года в Риге, в микрорайоне Плявниеки, и, как отмечает прокуратура, у обвиняемых с жертвой был личный конфликт.
Служба государственной безопасности передала в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в отношении агрессивного сторонника развязанной Россией войны в Украине за действия, направленные на разжигание ненависти в отношении украинцев.
За рубежом:
В Улан-Удэ актер Государственного русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов вскрыл себе вены на сцене из-за давления со стороны руководства театра и попыток уволить его.
С 1 апреля Россия на месяц возглавит Совет безопасности ООН. В мирное время это было бы малозначительной и плановой ротацией дипломатов. Но во время войны, которую Кремль развязал в Украине, ситуация выглядит иначе; украинские дипломаты говорят: представьте, что Совбез ООН возглавили бы камбоджийский Пол Пот или иракский Саддам Хуссейн. Украина даже хочет добиться исключения России из организации - пусть процедурно и политически это почти невозможно.
Генеральная прокуратура России объявила деятельность "Свободного университета" из Латвии "нежелательной" на территории России.
Президентским указом российские послы в Таллинне и Риге освобождены от своих должностей. Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата.
65-летней женщине из Флориды было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах после того, как ее семимесячная внучка умерла в перегретом автомобиле всего через несколько месяцев после того, как утонул старший брат ребенка, который также был оставлен на попечение женщины.
Интересное чтиво:
Зачастую мы не задумываемся о том, как именно наши слова воспринимаются со стороны. Особенно когда спорим о таких эмоциональных вещах, как, например, война. С какими словами нужно быть особенно осторожными, чтобы случайно кого-то не оскорбить?
Критик Кремля Гарри Каспаров прогнозирует, что массовые протесты в России снова будут возможны только после поражения России в начатой ею войне в Украине, указал он в интервью онлайн-журналу Klik.
В конце января в Елгаве у входных дверей торгового центра Vivo centrs при свете дня произошла драка, которая была снята на видео и быстро распространилась в интернете. На видео был запечатлен не только факт насилия, но и реакция окружающих. Внутри и снаружи магазина ходили представители сильного пола, однако на насилие они не реагировали и уходили.
"Если вы продолжите делать то, что делают 99% людей, вы в конечном итоге умрете, как и 99% людей. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, делайте что-то иначе, чем делают все остальные", - говорит в интервью житель Нидерландов Том Боерман. Его миссия - стать первым человеком, который обойдет все семь континентов. Да, Антарктиду тоже. Он несколько лет назад продал свой бизнес, дом и имущество, чтобы путешествовать. Он хотел начать свое кругосветное путешествие в Норвегии, но пандемия Covid-19 помешала этому. Вместо этого он начал свое приключение из Нидерландов.
Джорджина Родригес в разговоре с журналистами рассказала о том, что однажды они со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду занимались любовью в общественном месте.
С 12 по 23 марта во вьетнамской провинции Дак Нонг прошел всемирный конкурс красоты Miss Business Global 2023, в котором приняли участие 20 претенденток из Азии, Европы и Африки.
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