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В Риге с апреля подешевеет отопление

rus.tvnet.lv
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Радиатор отопления. Иллюстративное фото
Радиатор отопления. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

Муниципальное предприятие AS Rīgas siltums информирует, что с 1 апреля тариф на тепловую энергию в Риге составит 165,32 евро за мегаватт-час без НДС, то есть уменьшится на 10%, передает Rus.LSM. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) уже рассмотрела заявку о новом тарифе.

С учетом госсубсидирования тепло будет обходиться домохозяйствам в 110,53 евро за МВт-ч вместо 112,39 евро.

Снижению расценок поспособствовало удешевление закупаемой Rīgas siltums тепловой энергии и щепы. В компании планируют, что и далее при снижении цен тариф на тепло будет периодически пересматриваться и оперативно уменьшаться.

Как сообщалось, ряд самоуправлений Латвии еще в феврале сообщили о будущем понижении тарифов на теплоснабжение.

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