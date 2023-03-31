В Риге с апреля подешевеет отопление

Муниципальное предприятие AS Rīgas siltums информирует, что с 1 апреля тариф на тепловую энергию в Риге составит 165,32 евро за мегаватт-час без НДС, то есть уменьшится на 10%, передает Rus.LSM. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) уже рассмотрела заявку о новом тарифе.