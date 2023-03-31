В Риге с апреля подешевеет отопление

Муниципальное предприятие AS Rīgas siltums информирует, что с 1 апреля тариф на тепловую энергию в Риге составит 165,32 евро за мегаватт-час без НДС, то есть уменьшится на 10%, передает Rus.LSM. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) уже рассмотрела заявку о новом тарифе.
С учетом госсубсидирования тепло будет обходиться домохозяйствам в 110,53 евро за МВт-ч вместо 112,39 евро.
Снижению расценок поспособствовало удешевление закупаемой Rīgas siltums тепловой энергии и щепы. В компании планируют, что и далее при снижении цен тариф на тепло будет периодически пересматриваться и оперативно уменьшаться.
Как сообщалось, ряд самоуправлений Латвии еще в феврале сообщили о будущем понижении тарифов на теплоснабжение.
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