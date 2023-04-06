Цены для клиентов Latvijas gāze с мая снизятся на 24-37%

Универсальная услуга предусматривает фиксированную цену на природный газ на шесть месяцев.

Для отопления дома цена природного газа составит 0,05985 евро за киловатт-час (кВт-ч), а с акцизом и налогом на добавленную стоимость (НДС) - 0,07442 евро за кВт-ч.

Для домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, цена природного газа составит 0,08312 евро за кВт-ч, а с учетом акциза и НДС - 0,10257 евро за кВт-ч.

Например, домохозяйство, которое использует природный газ для приготовления пищи и потребляет четыре кубометра в месяц, средний ежемесячный платеж составит около 9,58 евро вместо прежних 12,10 евро, а экономия за шесть месяцев составит около 15 евро.

С другой стороны, для домохозяйства, которое использует природный газ для отопления и, например, потребляет 180 кубометров в месяц, средний ежемесячный платеж составит примерно 170,05 евро вместо прежних 213,42 евро. Экономия составит 43,37 евро за один месяц и 260,22 евро за шесть месяцев.

Клиентам Latvijas gāze не нужно менять договор, переход на универсальную услугу произойдет автоматически.

Клиенты будут проинформированы об открытии рынка и ценах на природный газ в индивидуальном порядке через уведомления в апреле и мае вместе с расчетными документами.

Общая плата за природный газ состоит из пяти компонентов: цена природного газа, плата за передачу, плата за распределение, акцизный налог в размере 0,00165 евро за кВт-ч и НДС в размере 21%. Цена на природный газ является единственным компонентом, который отличается у разных торговцев.