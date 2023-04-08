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Солнце и грозовые ливни: о погоде в Латвии в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 8 апреля, местами - в основном в южной части страны - пройдут кратковременные дожди, а самая солнечная погода ожидается на севере Латвии, прогнозируют синоптики.

В отдельных местах на юге страны, с большей вероятностью на юго-востоке, во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни.

Ветер ожидается восточный и северный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +11...+16 градусов, на побережье частично до +6...+10 градусов.

В Риге день пройдет без осадков, будет светить солнце и дуть северный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов в северных районах города и до +13 градусов на юге.

Погоду определяет область повышенного давления, на юг страны воздействует атмосферный фронт. Атмосферное давление 1024-1027 гПа на уровне моря.

Галерея: Крокусы у Дома конгрессов 

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