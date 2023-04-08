Солнце и грозовые ливни: о погоде в Латвии в субботу

В субботу, 8 апреля, местами - в основном в южной части страны - пройдут кратковременные дожди, а самая солнечная погода ожидается на севере Латвии, прогнозируют синоптики.
В отдельных местах на юге страны, с большей вероятностью на юго-востоке, во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни.
Ветер ожидается восточный и северный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +11...+16 градусов, на побережье частично до +6...+10 градусов.
В Риге день пройдет без осадков, будет светить солнце и дуть северный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов в северных районах города и до +13 градусов на юге.
Погоду определяет область повышенного давления, на юг страны воздействует атмосферный фронт. Атмосферное давление 1024-1027 гПа на уровне моря.
Галерея: Крокусы у Дома конгрессов
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова