Солнце и грозовые ливни: о погоде в Латвии в субботу

В отдельных местах на юге страны, с большей вероятностью на юго-востоке, во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни.

Ветер ожидается восточный и северный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +11...+16 градусов, на побережье частично до +6...+10 градусов.

В Риге день пройдет без осадков, будет светить солнце и дуть северный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов в северных районах города и до +13 градусов на юге.

Погоду определяет область повышенного давления, на юг страны воздействует атмосферный фронт. Атмосферное давление 1024-1027 гПа на уровне моря.

Галерея: Крокусы у Дома конгрессов