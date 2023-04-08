Декларация: в прошлом году Ринкевич получил две новые квартиры

В конце прошлого года глава МИД накопил 342 472 евро в безналичных деньгах, что на 106 104 меньше, чем в 2021 году, когда сбережения Ринкевича достигли 448 576 евро.

Из суммы сбережений 326 135 евро находились на счете Ринкевича в Swedbank, а 366 евро - в Revolut. Еще 3 560 евро были накоплены в латвийском филиале компании по страхованию жизни Swedbank Life Insurance SE, а 12 409 евро - в Открытом пенсионном фонде Swedbank.

На конец 2021 года сбережения Ринкевича составляли 448 576 евро, на конец 2020 года - 415 827 евро, на конец 2019-го - 385 833 евро, на конец 2018-го - 344 427 евро, на конец 2017-го - 310 102 евро, а на конец в 2016-го - 279 327 евро.

В прошлом году министр получил от Государственной канцелярии зарплату в размере 88 570 евро, в наследство - 1735 евро. Также от Госагентства социального страхования министр получил пособие в размере 698 евро. Ринкевич также задекларировал страховое возмещение в размере 119 евро.

Параллельно с должностью министра иностранных дел, в прошлом году Ринкевич был вице-президентом Латвийской национальной комиссии Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, депутатом Сейма и членом правления партии "Единство".

Долговых обязательств в конце прошлого года у Ринкевича не было.