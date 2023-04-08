Весна вступает в свои права, на улице становится теплее. Большинство жителей Латвии наслаждаются длинными выходными, а чтобы узнать о главных новостях за 8 апреля, можно прочитать подборку от RUS TVNET!
Главное за 8 апреля ⟩ Слив военных документов США, пункты железнодорожной мобильности и солнечное гало
Новости Латвии
Планируется, что военнослужащие Службы государственной обороны (СГО) Латвии, поступившие на службу добровольно, будут получать материальную компенсацию, почти в два раза превышающую ту, что получают их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве, сообщили в департаменте общественных отношений Министерства обороны.
В Риге, чтобы способствовать изменению привычек передвижения населения, будут построены пункты железнодорожной мобильности. Таким образом будет развиваться интеграция городского общественного транспорта на станциях Рижской железной дороги, а железнодорожная сеть станет центром системы общественного транспорта Риги и Пририжья, сообщает программа Zebra.
У жителей улицы Кришьяня Валдемара в Риге головную боль вызвал работник, который безответственно спиливал ветки деревьев. Жители зафиксировали, как у работника из рук выпадает бензопила, и после падения она продолжала работать. В зоне работы по спиливанию также никаких ограждений, сообщает передача TV3 Bez Tabu.
В прошлом году министр иностранных дел Эдгар Ринкевич получил в наследство квартиру в Юрмале и купил квартиру в Риге, следует из поданной им декларации должностного лица за прошлый год.
В субботу, 8 апреля, в Алуксненском крае было замечено редкое природное явление - солнечное гало, сообщают читатели портала TVNET.
Во второй половине Страстной пятницы (7 апреля) температура воздуха в центре Риги и в других местах юго-западной части Видземе достигала +17..+18 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.
За рубежом:
Во второй раз за несколько дней в социальных сетях появились подозрительные секретные военные документы США, сообщают СМИ. В них снова содержится информация об украинских военнослужащих, но часть документов относятся к другим регионам мира.
Слив якобы секретных документов западных союзников - это стандартная игра российских спецслужб, в субботу в Twitter написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Россия готовится к эвакуации жителей из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в оккупированный Крым, в социальной сети Facebook сообщил генеральный штаб армии Украины.
Крым будет освобожден от российских оккупантов, альтернативы этому нет не только для Украины, но и для всего мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля, обращаясь к воинам-мусульманам Украины, представителям Меджлиса крымскотатарского народа и дипломатам мусульманских стран.
Российские техники, которые вплоть до конца прошлого года находились на базе словацких ВВС в Слиаче, возможно, преднамеренно повредили принадлежащие Словакии истребители МиГ-29, которые Братислава недавно поставила Украине, сообщает издание Kyiv Independent.
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