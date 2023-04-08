Главное за 8 апреля ⟩ Слив военных документов США, пункты железнодорожной мобильности и солнечное гало

В субботу, 8 апреля, в Алуксненском крае было замечено редкое природное явление - солнечное гало, сообщают читатели портала TVNET.

Во второй половине Страстной пятницы (7 апреля) температура воздуха в центре Риги и в других местах юго-западной части Видземе достигала +17..+18 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.

За рубежом:

Во второй раз за несколько дней в социальных сетях появились подозрительные секретные военные документы США, сообщают СМИ. В них снова содержится информация об украинских военнослужащих, но часть документов относятся к другим регионам мира.

Слив якобы секретных документов западных союзников - это стандартная игра российских спецслужб, в субботу в Twitter написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Россия готовится к эвакуации жителей из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в оккупированный Крым, в социальной сети Facebook сообщил генеральный штаб армии Украины.

Крым будет освобожден от российских оккупантов, альтернативы этому нет не только для Украины, но и для всего мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля, обращаясь к воинам-мусульманам Украины, представителям Меджлиса крымскотатарского народа и дипломатам мусульманских стран.

Российские техники, которые вплоть до конца прошлого года находились на базе словацких ВВС в Слиаче, возможно, преднамеренно повредили принадлежащие Словакии истребители МиГ-29, которые Братислава недавно поставила Украине, сообщает издание Kyiv Independent.

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