Профсоюзы: повышение пенсионного возраста будет стимулировать теневую экономику

Он считает, что экономического обоснования повышения пенсионного возраста на данный момент нет. Вместо этого должны быть изысканы другие способы получения дополнительных средств в фонд социального страхования, например, за счет повышения заработной платы и пропорционального увеличения взносов на социальное страхование, а также поступлений подоходного налога с населения.

Как сообщалось, на заседании правительства 6 апреля премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвии неизбежно придется задуматься о повышении пенсионного возраста. Кариньш сказал это, обсуждая экономическую ситуацию в стране и возможности ее улучшения после того, как был заслушан доклад о программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.

Позже он пояснил, что вопрос о повышении пенсионного возраста не будет решаться в Сейме нынешнего созыва.