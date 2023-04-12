Профсоюзы: повышение пенсионного возраста будет стимулировать теневую экономику

Повышение пенсионного возраста будет способствовать распространению теневой экономики в Латвии и росту уровня недоверия к системе социального страхования, такое мнение выразил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгил Балдзенс.
Он считает, что экономического обоснования повышения пенсионного возраста на данный момент нет. Вместо этого должны быть изысканы другие способы получения дополнительных средств в фонд социального страхования, например, за счет повышения заработной платы и пропорционального увеличения взносов на социальное страхование, а также поступлений подоходного налога с населения.
Как сообщалось, на заседании правительства 6 апреля премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвии неизбежно придется задуматься о повышении пенсионного возраста. Кариньш сказал это, обсуждая экономическую ситуацию в стране и возможности ее улучшения после того, как был заслушан доклад о программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.
Позже он пояснил, что вопрос о повышении пенсионного возраста не будет решаться в Сейме нынешнего созыва.
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