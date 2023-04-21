Правительство планирует утвердить правила повышения зарплат учителей

Ранее правительство уже утвердило предложенный Министерством образования и науки (МОН) график повышения зарплат.

Сегодня правительству предстоит внести изменения в правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций на эти цели.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) 24 апреля проведет шествие протеста и начнет трехдневную забастовку учителей по всей Латвии, чтобы добиться от политиков выполнения соглашения о повышении зарплат учителей.

Профсоюз также заявил, что потребует отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша, если правила будут утверждены, так как считает расчеты неточными.

Как указал LIZDA, основной причиной требования отставки является задержка с выполнением забастовочных требований и продолжающееся игнорирование принципов хорошего управления. Также причиной требования является высокомерное отношение премьер-министра к приглашению принять участие в шествии протеста, ответ на которое до сих пор не получен.

Согласно разработанному МОН графику повышения зарплат, с 1 сентября этого года самая низкая почасовая ставка для педагогов, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, составит 8,50 евро.

Планируется, что с 1 января 2024 года самая низкая почасовая ставка для учителей составит 9,54 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.

Для педагогов дошкольных учреждений самая низкая ставка оплаты труда с 1 сентября этого года составит 7,75 евро, с 1 января 2024 года - 9,04 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.

Одобрен также график повышения самой низкой месячной оплаты труда для академического персонала вузов - с 1 сентября этого года самая низкая месячная зарплата профессоров составит 1982 евро, ассоциированных профессоров - 1587 евро, доцентов - 1270 евро, лекторов - 1017 евро, ассистентов - 810 евро.

Планируется, что с 1 января 2024 года самая низкая месячная зарплата профессоров составит 2220 евро, ассоциированных профессоров - 1777 евро, доцентов - 1423 евро, лекторов - 1139 евро, ассистентов - 910 евро.