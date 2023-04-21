Инфографика ⟩ В Латвии в марте снизился уровень фактической безработицы

Уровень фактической безработицы в конце марта составил в Латвии 6,8%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Уровень безработицы среди мужчин в марте снизился на 0,3 процентного пункта до 8,8%, среди женщин - на 0,1 процентного пункта до 4,8%.
В то же время, как указывает ЦСУ, уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, снизился в марте на 0,3 процентного пункта и составил 6% экономически активного населения.
По сравнению с мартом 2022 года уровень фактической безработицы в Латвии снизился на 0,3 процентного пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,8 процентного пункта.
В марте 2023 года в Латвии было 65 000 безработных, в том числе 23 100 женщин и 42 000 мужчин, что на 1500 меньше, чем в феврале. За месяц число безработных среди мужчин уменьшилось на 1100, среди женщин - на 300.
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