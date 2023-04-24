Чакша заявила, что данные педагогам обещания выполнены. Глава LIZDA возражает

"Эта забастовка не столько из-за зарплат, сколько из-за сложной работы и этапа, когда среди учителей накопилось много усталости. Важно, как мы вместе решаем вопросы, связанные с качеством", - сказала министр.

Ванага: выполнены не все требования забастовки

Выполнены не все требования забастовки, заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в интервью программе LTV "Утренняя панорама".

Сегодня в шествии примут участие более 8000 работников образования, науки и здравоохранения.По словам Ванаги, желанию провести шествие способствовало "единоличное" решение правительства о порядке начисления заработной платы учителям, без согласования с отраслевыми организациями. По мнению Ванаги, это лишь подтверждает плохую политическую культуру.

"Я могу подтвердить, что все договоренности о забастовке не выполнены. Есть некоторые учителя, которым не предусмотрено повышение зарплаты, а у других рабочая нагрузка сбалансирована не так, как обсуждалось ранее", - сказала Ванага. Забастовочное соглашение не выполнено в отношении вспомогательного персонала - логопедов, психологов, специальных педагогов, администрации.

"Можно сказать, что график выполнен, но учителям общеобразовательных учреждений из государственного бюджета, если пересчитать надбавку на один рабочий час, добавлено ровно девять центов, включая налоги", - сказала руководитель профсоюза.

Также LIZDA недоволен поспешностью, с которой принимались правила. Ванага согласна, что правила можно разработать и за три дня, но делать это надо качественно, в том числе с учетом возражений. "Шествие - это еще и про уважительное отношение. Если редакция документов меняется четыре раза за два с половиной дня, то кто за этим уследит?" - спросила Ванага, добавив, что последняя исправленная версия была представлена за 14 минут до заседания правительства.

Требований забастовки было и есть два - график зарплат абсолютно для всех учителей и сбалансирование нагрузки для всех учителей, кроме преподавателей вузов, напомнила глава профсоюза, добавив, что этого сделано не было, поэтому "будем бастовать".

"Было бы нормально, если бы политики спросили о том, что не выполнено. Будущее во многом зависит от понимания чиновников. Правильнее было бы снова сесть за стол переговоров", - сказала Ванага.