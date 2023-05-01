С 1 мая полностью открыт рынок природного газа для домохозяйств

Домашние хозяйства теперь могут выбирать наиболее подходящие для себя предложения поставщиков, а цена природного газа будет определяться по взаимному соглашению сторон - пользователя и торговца.

Рынок природного газа в Латвии был открыт в 2017 году, однако, чтобы обеспечить его постепенное открытие, в последние годы у домашних хозяйств был выбор - продолжать получать природный газ от публичного торговца AS Latvijas gāze по утвержденному SPRK тарифу или покупать по рыночной цене у другой компании, которая предлагает природный газ домашним хозяйствам.

По данным SPRK, поставки газа домашним хозяйствам в настоящее время предлагают три компании - AS Latvijas gāze, AS Latvenergo под брендом Elektrum и SIA Elenger.

По прогнозам комиссии, со временем торговцев природным газом для домашних хозяйств может стать больше.

Как пояснила председатель SPRK Алда Озола, хотя комиссия больше не будет устанавливать цену природного газа для бытовых потребителей, она продолжит утверждать тарифы на передачу и распределение газа, а также будет следить за участниками рынка. Для тех домохозяйств, которые используют природный газ для приготовления пищи, изменения будут незначительными. SPRK ожидает, что к началу следующего отопительного сезона большинство домохозяйств, использующих газ для отопления, проанализируют свое потребление, выберут поставщиков и заключат новые договоры.

Те потребители, которым природный газ поставляло AS Latvijas gāze как публичный торговец по регулируемому тарифу и которые до 15 апреля не выбрали нового поставщика, продолжат получать природный газ от Latvijas gāze по цене универсальной услуги.