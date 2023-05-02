Со следующей недели школьники могут подавать заявки на работу летом

На следующей неделе, c 10 мая, школьники могут подавать заявки на работу во время летних каникул, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (NVA).
Рабочие места для школьников в этом году предлагают более 600 работодателей.
NVA организует летнее трудоустройство для школьников в сотрудничестве с работодателями с 1 июня по 31 августа.
Устроиться на работу на софинансируемые государством места смогут школьники в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях.
В этом году дети проживающих в Латвии граждан Украины также вновь смогут воспользоваться возможностями трудоустройства во время летних каникул.
Подать заявку на участие в программе школьники могут в электронном виде, заполнив форму заявки на сайте NVA.
В этом году финансирование на реализацию программы составляет 3,54 млн евро, что достаточно для трудоустройства 10 302 учащихся.
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