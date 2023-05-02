Со следующей недели школьники могут подавать заявки на работу летом

Рабочие места для школьников в этом году предлагают более 600 работодателей.

NVA организует летнее трудоустройство для школьников в сотрудничестве с работодателями с 1 июня по 31 августа.

Устроиться на работу на софинансируемые государством места смогут школьники в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях.

В этом году дети проживающих в Латвии граждан Украины также вновь смогут воспользоваться возможностями трудоустройства во время летних каникул.

Подать заявку на участие в программе школьники могут в электронном виде, заполнив форму заявки на сайте NVA.

В этом году финансирование на реализацию программы составляет 3,54 млн евро, что достаточно для трудоустройства 10 302 учащихся.