Главное за 6 мая ⟩ Коронация Карла III, покушение на Прилепина и судьба "русскоязычных"

Суббота прошла под знаком коронации Карла III в Великобритании и покушении на писателя и пропагандиста Захара Прилепина в России. Рассказываем об этом и многом другом, чем запомнится уходящий день.
Новости Латвии:
Война в Украине накалила национальные темы и межнациональные отношения в Латвии. Упадет ли градус накала и запрос на радикализм после окончания войны или так рассуждать некорректно?
В эти выходные, 6 и 7 мая, в Риге пройдет традиционный Rimi Rīgas maratons. Во время него на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву будет ограничено или закрыто движение транспортных средств. В воскресенье, 7 мая, существенные изменения коснутся и нескольких маршрутов общественного транспорта.
Полиция разыскивает Саманту Залите 2008 года рождения, которая в 7 часов утра в пятницу вышла из дома на улице Озолу в Риге и не вернулась, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Полиция разыскивает 7-летнюю Юстину Рейникову. В пятницу, 5 мая, около 19:00 девочка вышла из своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно, сообщает полиция.
Лингвисты предлагают называть русскоязычных русскоговорящими или русолингвами.
За рубежом:
6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. Сегодня были коронованы король Карл III и его жена, королева Камилла. Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!
Автомобиль российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на российские госагентства и экстренные службы.
Запрет на импорт зерна из Украины, введенный соседними странами ЕС, стал ударом для украинских фермеров. Ограничения не только болезненны для экономики, но и вызывают вопросы, учитывая, что Украина движется в Евросоюз.
Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил информацию, которую накануне украинские власти отвергали - о сбитой над Киевом российской гиперзвуковой ракете "Кинжал".
21 апреля 2023 года были обновлены спутниковые снимки Google с видом на Мариуполь. Предыдущие изображения были сделаны в июне 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. Новые фото дают представление о разрушениях, которые российские войска нанесли украинскому городу.
Интересное чтиво:
2 мая российская певица Алла Пугачева, которая подвергается травле в РФ, сообщила Лайме Вайкуле, что она намерена полететь на похороны модельера Валентина Юдашкина в Москву.
Латвийская певица Лайма Вайкуле не скрывает, что с ней происходили разного рода неприятности, которые могли завершиться плачевно. Как-то на ее машину во время урагана упало дерево и она чудом выжила. Но самый драматичный случай произошел во время гастролей в Одессе.
На следующей неделе погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому дождей почти не будет, а температура воздуха постепенно повысится, прогнозируют синоптики.
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