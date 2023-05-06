Главное за 6 мая ⟩ Коронация Карла III, покушение на Прилепина и судьба "русскоязычных"

Новости Латвии:

​Война в Украине накалила национальные темы и межнациональные отношения в Латвии. Упадет ли градус накала и запрос на радикализм после окончания войны или так рассуждать некорректно?

В эти выходные, 6 и 7 мая, в Риге пройдет традиционный Rimi Rīgas maratons. Во время него на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву будет ограничено или закрыто движение транспортных средств. В воскресенье, 7 мая, существенные изменения коснутся и нескольких маршрутов общественного транспорта.

Полиция разыскивает Саманту Залите 2008 года рождения, которая в 7 часов утра в пятницу вышла из дома на улице Озолу в Риге и не вернулась, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Полиция разыскивает 7-летнюю Юстину Рейникову. В пятницу, 5 мая, около 19:00 девочка вышла из своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно, сообщает полиция.

Лингвисты предлагают называть русскоязычных русскоговорящими или русолингвами.

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