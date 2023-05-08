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Латвия сокращает объемы потребления природного газа

rus.tvnet.lv/LETA
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Газовая плита. Иллюстративное фото
Газовая плита. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Объем потребления природного газа в Латвии в первом квартале текущего года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В январе-марте этого года потребление газа составило 3,348 тераватт-часа, тогда как за тот же период прошлого года - 3,647 тераватт-часа.

В марте потребление природного газа составило 1,03 тераватт-часа, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2022 года.

Как сообщалось, в прошлом году потребление в Латвии природного газа уменьшилось на 30,3% до 8,887 тераватт-часа.

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