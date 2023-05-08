Латвия сокращает объемы потребления природного газа

В январе-марте этого года потребление газа составило 3,348 тераватт-часа, тогда как за тот же период прошлого года - 3,647 тераватт-часа.

В марте потребление природного газа составило 1,03 тераватт-часа, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2022 года.

Как сообщалось, в прошлом году потребление в Латвии природного газа уменьшилось на 30,3% до 8,887 тераватт-часа.