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Этим летом в Риге выступит ЛУНА

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ЛУНА
ЛУНА Фото: Пресс-фото

10 июня на променаде квартала VEF выступит украинская звезда альтернативной поп-музыки ЛУНА выступит этим летом в Риге. На концерте будут представлены как новый альбом, вышедший этой весной, так и любимые хиты.

ЛУНА - проект, запущенный в Киеве в 2015 году, за которым стоит певица, автор песен и музыкант Кристина Герасимова. Этот эксперимент в DIY-поп-музыке с ароматом романтики, получил от Vogue звание представителя украинской музыкальной революции.

ЛУНА стоит за своей музыкальной идентичностью на 100%, всегда создавая музыку, в которую верит сама и ее команда. Шелковистая меланхолия, переплетающаяся с большими клубными ритмами, создает своеобразную интерпретацию современной поп-музыки.

Концерт пройдет 10 июня на променаде квартала VEF по адресу: ул. Унияс, 8k-7. Начало в 21:00.

 

ЛУНА на концерте в Риге
ЛУНА на концерте в Риге Фото: Пресс-фото

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