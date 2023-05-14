Этим летом в Риге выступит ЛУНА

ЛУНА - проект, запущенный в Киеве в 2015 году, за которым стоит певица, автор песен и музыкант Кристина Герасимова. Этот эксперимент в DIY-поп-музыке с ароматом романтики, получил от Vogue звание представителя украинской музыкальной революции.

ЛУНА стоит за своей музыкальной идентичностью на 100%, всегда создавая музыку, в которую верит сама и ее команда. Шелковистая меланхолия, переплетающаяся с большими клубными ритмами, создает своеобразную интерпретацию современной поп-музыки.

Концерт пройдет 10 июня на променаде квартала VEF по адресу: ул. Унияс, 8k-7. Начало в 21:00.





ЛУНА на концерте в Риге Фото: Пресс-фото