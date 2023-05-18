Главное за 18 мая ⟩ Половина россиян не сдала экзамен по латышскому и криминальный Пурвциемс

Очередной четверг подходит к концу. Половина Риги собралась на концерт Måneskin в Межапарке, а мы рассказываем вам о главных событиях уходящего дня!
Новости Латвии:
Сдать экзамен по латышскому языку на данный момент не удалось 51% граждан России, которые его сдавали, сообщили агентству LЕТА в Государственном центре содержания образования.
Госполиция за совершение особо тяжкого преступления задержала изображенного на снимке мужчину. Полиция подозревает, что от преступной деятельности задержанного могли пострадать несколько человек, поэтому призывает откликнуться каждого, кого это может касаться.
Полиция Латвии инициировала уголовное преследование пятерых молодых людей по делу об особо жестоком убийстве сверстника в Пурвциемсе.
За рубежом:
Прошедшая неделя на российском телевидении прошла под знаком 9 мая, или Дня Победы - пропагандисты боролись с наколдованным ими самими пугалом современного фашизма на фоне маячащей угрозы применения ядерного оружия.
25 компаний из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши продают товары российским компаниям, которые обеспечивают российских военных чипами, боеприпасами и другими товарами военного назначения.
Писатель Виктор Шендерович выступил в Таллинне. Он читал отрывки из своей новой книги, отвечал на вопросы зрителей и изо всех сил делился оптимизмом, хотя признался, что повода для этого не видит.
В ночь на четверг в Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Столичные власти призвали киевлян направляться в укрытия.
Несмотря на все великолепие и впечатляющую защиту "дворца Путина", его строители, похоже, упустили из виду одну важную деталь. Они не смогли скрыть планы, на которых изображены два тоннеля, проходящие под дворцовым комплексом. Планы, которые любой компетентный орган государственной безопасности будет изо всех сил стараться сохранить в тайне.
Интересное чтиво:
13 мая в Ливерпуле прошел финал 67-го песенного конкурса "Евровидение", в котором победу одержала представительница Швеции Лорин (Loreen). Среди гостей за кулисами оказался Маркус Рива. Онлайн-журнал KLIK связался с исполнителем и узнал, как он туда попал.
Популярная украинская певица Анна Седокова регулярно в своем Instagram-аккаунте рассказывает о своей жизни и показывает свой быт в США, где она сейчас проживает с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Сиамские близняшки Кармен (справ) и Лупита (слева) Андраде живут в штате Коннектикут, США. У обеих 22-летних сестер общие внутренние органы, кровеносная и репродуктивная системы. Как молодые девушки проживают свою романтическую жизнь? В интервью изданию Today они рассказали, что у одной из них есть парень, а вторую секс не интересует вовсе.
В День матери огромный цветок из песка, сделанный Эдуардом из Таллинна, привлек тысячи восхищенных взглядов на пляже Виймси.
Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, что несколько лет назад отказалась сниматься обнаженной для российской версии журнала Playboy.
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