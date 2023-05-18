В ночь на четверг в Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Столичные власти призвали киевлян направляться в укрытия.

Несмотря на все великолепие и впечатляющую защиту "дворца Путина", его строители, похоже, упустили из виду одну важную деталь. Они не смогли скрыть планы, на которых изображены два тоннеля, проходящие под дворцовым комплексом. Планы, которые любой компетентный орган государственной безопасности будет изо всех сил стараться сохранить в тайне.

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