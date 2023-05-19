Компания Softteh, возможно, оказывала поддержку армии РФ: VDD начала проверку

Служба государственной безопасности (VDD) оценивает возможную причастность латвийской компании SIA Softteh к оказанию поддержки России, сообщает передача Латвийского радио "Открытые файлы".
Сообщается, что VDD обратила внимание на распространенную украинскими государственными органами информацию о возможной поддержке испанской компанией Gavary Group армии России.
Поэтому VDD по своей компетенции оценивает зарегистрированную в Латвии компанию Softteh, связанную с компанией Gavary Group.
Как сообщает Латвийское радио, истоки группы компаний Gavary ведут в Россию (2012 год). В поселке Обухово Московской области находится производственное предприятие, где из полимеров изготавливают самые разные вещи - от туристических матрасов, обуви и теплых стелек к ним, до современных звуко- и теплоизоляционных материалов, которые также используются в промышленности сложной технологии.
Основателем компании является Оганес Камарян, российский бизнесмен армянского происхождения, который был застрелен в центре Москвы.
До своей смерти бизнесмен передал большую часть компании своим сыновьям - Рему и Джеку. У них двойная фамилия Камарян-Дадоян. Вторая часть фамилии от матери. Отец предоставил своим сыновьям и жене возможность жить в Испании. Они стали гражданами этой страны и теперь ведут свой бизнес из Барселоны.
В Испании компания Gavary Group занимается в основном продажей цветных автомобильных ковриков из этиленвинилацетата, сокращенно ЭВА. Однако на сайте, рассчитанном на европейскую аудиторию, компания также рекламирует свои возможности в производстве термо-, звуко- и виброизоляционных полимеров для строительства, производства и железных дорог.
В русскоязычной версии сайта можно найти информацию о том, что компания работает и в Риге. На главной странице компания гордится своими партнерами по сотрудничеству. Здесь размещено около 30 логотипов компаний. Компания Gavary также сотрудничает с "Российскими железными дорогами" и Московским метрополитеном.
В распоряжении Латвийского радио есть скриншот от 12 февраля этого года, на котором среди логотипов также можно найти торговый знак концерна "Калашников". Эта компания находится в санкционных списках Евросоюза и США с 2014 года. Основа санкций - концерн "Калашникова" производит оружие и боеприпасы, использовавшиеся при вторжении России в Украину.
С 8 апреля прошлого года ужесточились санкции и запрещено любое сотрудничество с концерном "Калашников".
Gavary Group также является кооперационным партнером еще трех российских компаний военно-промышленного комплекса: "КПП Класс" - разрабатывающей бронетехнику, "Фарадей" - выпускающей обувь и одежду для военнослужащих и служб внутренних дел, и "ОДК-УМПО" - специализирующейся в производстве авиационных двигателей.
Просматривая исторические версии сайта Gavary, можно также найти информацию о том, что партнером по сотрудничеству была российская армия, сообщает "Латвийское радио".
Хотя на русскоязычной версии сайта компании Gavary Group, на карте указано, что компания представлена и в Риге, в Латвии не зарегистрировано ни одной компании с таким названием. Нет и предпринимателей с двойной фамилией Камарян-Дадоян. На фамилию Дадояна зарегистрирована компания Softteh в поселке Алмале, где находится заброшенный магазин.
Его владельцем с марта прошлого года является Гаянэ Дадоян-Кайфачян. Она мать Рема и Джека, двух владельцев концерна Gavary.
В свою очередь, компания Softteh имеет зарегистрированный склад в собственности "Атаугу" Кокнесской волости. Там Латвийское радио не нашло представителей компании Softteh. Однако здесь зарегистрированы еще четыре компании, по тому же адресу, что и склад Softteh. Три из них - деревообрабатывающие предприятия. Одна из компаний принадлежит человеку с армянской фамилией. По словам охранника, это хозяин территории.
Латвийское радио выяснило от него, что настоящими владельцами компании являются Камаряны-Дадояны. Он обещал связаться с ними. Однако журналистам позвонил бизнесмен Айк Закоян. Он сообщил, что нынешние владельцы Softteh - граждане Испании. Они пытаются вывести свой бизнес, доставшийся в наследство от отца, за пределы России. Их отец начал заниматься этим еще до войны и пандемии.
Они ничего не пожертвовали российской армии. Это ложь. Наоборот, Камаряны-Дадояны якобы жертвовали Украине через него. То, что на сайте опубликована информация о сотрудничестве с российской армией и военной промышленностью - недоразумение.
В Латвии основное учреждение, координирующее санкционную политику - Министерство иностранных дел. Заместитель госсекретаря и политический директор МИД Анджейс Вилюмсонс заявил Латвийскому радио, что неизвестно, предлагала ли какая-либо страна-член ЕС включить компанию Gavary в санкционные списки.
Однако,
если общедоступная информация о российских компаниях Gavary Group соответствует действительности, то у этой компании выскоий риск попасть под санкции.
С получением информации о возможных связях, не отвечающих политике государства, МИД помогает VDD, обращающая внимание на подозрительные случаи.
С начала войны в Украине VDD возбудила 10 уголовных дел по подозрению в нарушении санкций. Уголовное производство возбуждено по предполагаемым нарушениям санкций, наложенных как на Россию, так и на Беларусь в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Три уголовных производства переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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