Компания Softteh, возможно, оказывала поддержку армии РФ: VDD начала проверку

Его владельцем с марта прошлого года является Гаянэ Дадоян-Кайфачян. Она мать Рема и Джека, двух владельцев концерна Gavary.

В свою очередь, компания Softteh имеет зарегистрированный склад в собственности "Атаугу" Кокнесской волости. Там Латвийское радио не нашло представителей компании Softteh. Однако здесь зарегистрированы еще четыре компании, по тому же адресу, что и склад Softteh. Три из них - деревообрабатывающие предприятия. Одна из компаний принадлежит человеку с армянской фамилией. По словам охранника, это хозяин территории.

Латвийское радио выяснило от него, что настоящими владельцами компании являются Камаряны-Дадояны. Он обещал связаться с ними. Однако журналистам позвонил бизнесмен Айк Закоян. Он сообщил, что нынешние владельцы Softteh - граждане Испании. Они пытаются вывести свой бизнес, доставшийся в наследство от отца, за пределы России. Их отец начал заниматься этим еще до войны и пандемии.

Они ничего не пожертвовали российской армии. Это ложь. Наоборот, Камаряны-Дадояны якобы жертвовали Украине через него. То, что на сайте опубликована информация о сотрудничестве с российской армией и военной промышленностью - недоразумение.

В Латвии основное учреждение, координирующее санкционную политику - Министерство иностранных дел. Заместитель госсекретаря и политический директор МИД Анджейс Вилюмсонс заявил Латвийскому радио, что неизвестно, предлагала ли какая-либо страна-член ЕС включить компанию Gavary в санкционные списки.

Однако,

если общедоступная информация о российских компаниях Gavary Group соответствует действительности, то у этой компании выскоий риск попасть под санкции.

С получением информации о возможных связях, не отвечающих политике государства, МИД помогает VDD, обращающая внимание на подозрительные случаи.

С начала войны в Украине VDD возбудила 10 уголовных дел по подозрению в нарушении санкций. Уголовное производство возбуждено по предполагаемым нарушениям санкций, наложенных как на Россию, так и на Беларусь в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Три уголовных производства переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке