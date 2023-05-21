Главное за 21 мая ⟩ Взятка инспектору CSDD, опасен ли рентген и что происходит в Бахмуте

Подходят к концу выходные. О главных событиях воскресенья, 21 мая, можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Рижский городской суд приговорил женщину к условному тюремному заключению за то, что она дала взятку инспектору Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы ее муж сдавал экзамен по вождению на русском языке.
Общественные организации Lielas ģimenes и Mežciema biedrība сегодня, 21 мая, проведут в Даугавпилсе День семьи. "Мероприятие призвано продемонстрировать приверженность даугавпилчан традиционным семейным ценностям", указано в пресс-релизе события. Многие жители города усомнились в уместности такой формулировки, сообщает Rus.LSM.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и суд отказали в предоставлении убежища в Латвии гражданину России, заявившему, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину, говорится в опубликованном решении суда.
Убийство в Екабпилсе, перед которым Леон Русиньш преследовал бывшую супругу, в истории криминалистики Латвии не уникально - оно отличается только тем, что женщина отчаянно боролась за жизнь. Ей не помогли. Как и тем, кого партнеры убили десять лет назад. Перед тем как этих женщин убили, их били, душили, пинали, они ходили все в синяках. И все об этом знали. В Латвии ежегодно несколько женщин убивают их партнеры, а в Европе 29% всех убитых женщин - жертвы домашнего насилия.
За рубежом:
На саммите G7 в Хиросиме журналисты задали президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о том, контролируют ли ВСУ город Бахмут, за который много месяцев шло военное противостояние. Недавно глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинским СМИ заявил, что ВСУ удается удерживать позиции в юго-западной части города, там идут тяжелые бои. Об этом пишет Русская служба BBC.
В чем заключаются главные проблемы в вопросе поставок истребителей Киеву? Почему Украина хотела бы получить F-16 и сможет ли она применить их во время контрнаступления? Интервью DW с военным экспертом.
Второй день саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме ознаменовался неожиданным приездом на него президента Украины Владимира Зеленского. Там ему удалось встретиться с несколькими мировыми лидерами, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который до сих пор отказывался осудить российскую агрессию против Украины.
Александру Чернову, бывшему руководителю IC Constructions, украинской компании-партнера НКО Slava Ukraini, который сообщил совету Slava Ukraini о предполагаемом нецелевом использовании пожертвованных денег, в Украине предъявили обвинение в незаконном обращении с оружием, пишет Rus.Postimees.
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