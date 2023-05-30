Ашераденс: для сокращения теневой экономики требуются большие изменения

Для сокращения теневой экономики необходимы структурные изменения в экономике, заявил во вторник на конференции, посвященной теневой экономике в Латвии, министр финансов Арвил Ашераденс.
По словам министра, хорошая новость в исследовании теневой экономики - то, что рост теневой экономики, происходивший во время пандемии Covid-19, остановился, а плохая заключается в том, что доля теневой экономики в Латвии по-прежнему очень высока по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу, который составляет 17% от внутреннего валового продукта (ВВП).
При этом Ашераденс подчеркнул, что в производительном, экспортном секторе экономики практически отсутствует теневая экономика, поскольку экспортерам некогда ею заниматься.
По его словам, для сокращения теневой экономики необходимо подумать, что делать с неконкурентоспособными секторами экономики. В качестве решений министр видит ограничение обращения наличных средств, оплату труда только электронным способом, а также введение всеобщего обязательного декларирования доходов.
По замечанию Ашераденса, недопустимо, чтобы 40% компаний имели отрицательный собственный капитал. Кроме того, возможно, следовало бы подумать и об ограничениях на сумму наличных для внесения в банкоматы, добавил министр финансов.
Министр экономики Илзе Индриксоне, в свою очередь, отметила, что доля теневой экономики отражает общие настроения в предпринимательской среде: предприниматели предпочитают решать любые трудности наиболее простым путем.
Кроме того, Индриксоне подчеркнула, что для сокращения теневой экономики следует подумать о сокращении бюрократии, например, следует понимать, что многие люди в настоящее время работают на нескольких рабочих местах и решения по уплате налогов должны быть адаптированы к этой реальности.
Депутат Сейма Андрис Кулбергс подчеркнул, что размер теневой экономики составляет 2,8 млрд евро и с этим нужно разобраться.
Он также упомянул, что выступает категорически против любого повышения налогов до тех пор, пока деньги не будут отняты "у этого огромного слона теневой экономики".
Также, по мнению Кулбергса, до сих пор борьбе с теневой экономикой уделялось недостаточно внимания. По мнению Кулбергса, Служба государственных доходов (VID) "может лишь подлечить масштабную теневую экономику, в то время как здесь нужно проводить хирургическое лечение".
Депутат Сейма Улдис Аугулис выразил мнение, что если борьба с теневой экономикой будет сосредоточена на отдельных секторах, вместо того, чтобы смотреть на этот вопрос горизонтально, не следует ожидать ощутимого продвижения вперед. По мнению депутата, следует приложить больше усилий к стимулированию уплаты налогов.
Аугулис также отметил, что необходимо обнаружить и перекрыть все источники незаконных наличных денег, а крупным и добросовестным налогоплательщикам следовало бы предложить дополнительные стимулы для уплаты налогов.
Генеральный директор VID Иева Яунземе заявила, что VID пытается изменить свой подход в борьбе с теневой экономикой, но все законопроекты, инициированные VID, уже давно "зависают" в Сейме и не получили дальнейшего продвижения.
Уже сообщалось, что доля теневой экономики в Латвии в прошлом году снизилась на 0,1 процентного пункта - до 26,5% ВВП.
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