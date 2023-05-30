Ашераденс: для сокращения теневой экономики требуются большие изменения

Кроме того, Индриксоне подчеркнула, что для сокращения теневой экономики следует подумать о сокращении бюрократии, например, следует понимать, что многие люди в настоящее время работают на нескольких рабочих местах и решения по уплате налогов должны быть адаптированы к этой реальности.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс подчеркнул, что размер теневой экономики составляет 2,8 млрд евро и с этим нужно разобраться.

Он также упомянул, что выступает категорически против любого повышения налогов до тех пор, пока деньги не будут отняты "у этого огромного слона теневой экономики".

Также, по мнению Кулбергса, до сих пор борьбе с теневой экономикой уделялось недостаточно внимания. По мнению Кулбергса, Служба государственных доходов (VID) "может лишь подлечить масштабную теневую экономику, в то время как здесь нужно проводить хирургическое лечение".

Депутат Сейма Улдис Аугулис выразил мнение, что если борьба с теневой экономикой будет сосредоточена на отдельных секторах, вместо того, чтобы смотреть на этот вопрос горизонтально, не следует ожидать ощутимого продвижения вперед. По мнению депутата, следует приложить больше усилий к стимулированию уплаты налогов.

Аугулис также отметил, что необходимо обнаружить и перекрыть все источники незаконных наличных денег, а крупным и добросовестным налогоплательщикам следовало бы предложить дополнительные стимулы для уплаты налогов.

Генеральный директор VID Иева Яунземе заявила, что VID пытается изменить свой подход в борьбе с теневой экономикой, но все законопроекты, инициированные VID, уже давно "зависают" в Сейме и не получили дальнейшего продвижения.

Уже сообщалось, что доля теневой экономики в Латвии в прошлом году снизилась на 0,1 процентного пункта - до 26,5% ВВП.