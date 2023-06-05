Общественным СМИ Латвии критически не хватает финансирования

По словам председателя правления Латвийского радио Уны Клапкалне, очевидно, что среди стран Балтии латвийские общественные СМИ довольствуются самым маленьким финансированием и с каждым годом эта нехватка ощущается все острее.

Несмотря на то что в последние годы были изысканы возможности для совершенствования технологий и инфраструктуры, имеющихся в настоящее время ресурсов для Латвийского радио далеко не достаточно, добавила Клапкалне.

"Вопрос финансирования является острым и первичным для нашего развития как общественного СМИ в будущем", - подчеркнула Клапкалне, добавив, что речь идет не о развитии в контексте возможности экспериментировать, а об обеспечении базовых потребностей.

Она также заявила, что без четкого плана финансирования объединенного общественного СМИ Латвийское радио не согласится на меры по объединению, так как усматривает в этом процессе ряд рисков и неопределенностей, например, в вопросе вознаграждения сотрудников или финансирования программ.