Общественным СМИ Латвии критически не хватает финансирования

Латвийским общественным СМИ катастрофически не хватает финансирования, в понедельник в ходе дискуссии "Будет ли в Латвии сильное общественное СМИ?" признали представители отрасли.
По словам председателя правления Латвийского радио Уны Клапкалне, очевидно, что среди стран Балтии латвийские общественные СМИ довольствуются самым маленьким финансированием и с каждым годом эта нехватка ощущается все острее.
Несмотря на то что в последние годы были изысканы возможности для совершенствования технологий и инфраструктуры, имеющихся в настоящее время ресурсов для Латвийского радио далеко не достаточно, добавила Клапкалне.
"Вопрос финансирования является острым и первичным для нашего развития как общественного СМИ в будущем", - подчеркнула Клапкалне, добавив, что речь идет не о развитии в контексте возможности экспериментировать, а об обеспечении базовых потребностей.
Она также заявила, что без четкого плана финансирования объединенного общественного СМИ Латвийское радио не согласится на меры по объединению, так как усматривает в этом процессе ряд рисков и неопределенностей, например, в вопросе вознаграждения сотрудников или финансирования программ.
Председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде напомнил, что в настоящее время не принято решение о выделении дополнительных средств государственным СМИ для смягчения последствий инфляции. Если положительное решение не будет принято в ближайшее время, Латвийское телевидение ощутит во второй половине этого года самые серьезные последствия, когда будет вынуждено ограничить как разнообразие контента, так и оплату труда сотрудников, предупредил председатель правления.
Комментируя общее финансовое положение, Приеде сказал, что Латвийское телевидение планирует свою работу, исходя из имеющихся у компании финансовых ресурсов. В процессе принятия решений упор делается на экономическую обоснованность.
"По сути у нас стоит вопрос о непрерывности деятельности", - подчеркнул Приеде, добавив, что в настоящее время нет места разговорам об увеличении оригинального контента или инновациях.
Председатель правления Латвийского радио добавила, что существующие продукты и услуги становятся все более дорогими. Нередко финансирование новых проектов или текущих приоритетов, таких как освещение войны в Украине, осуществляется за счет других программ.
Уже сообщалось, что, несмотря на заявление министра финансов Арвила Ашераденса о том, что финансирование объединенного общественного СМИ путем выделения ему 0,16% валового внутреннего продукта (ВВП) невозможно, Совет общественных электронных СМИ и большинство его рабочей группы призывают Сейм привязать финансирование объединенного общественного СМИ к ВВП.
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