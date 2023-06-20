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Что скрывается за нарядным фасадом реновации в Эстонии? Сравниваем с Латвией
Реновированный панельный дом в Тарту Фото: Маргус Ансу
Сергей Тихомиров rus.tvnet.lv
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​"Переезжаешь границу Латвии с Эстонией и сразу понимаешь, что в соседней стране "хрущевки" - отремонтированные и выглядят как конфетка. Не то что у нас", - примерно в таких выражениях многие жители Латвии говорят о нашей северной соседке. Действительно ли в Эстонии так хорошо с реновацией? Или за нарядным фасадом скрываются невидимые нам проблемы? В ситуации разбирался RUS TVNET.

После восстановления независимости Эстония имела такие же стартовые позиции, как и Латвия, а также общие с нами проблемы с жилым фондом. Основное жилье составляли панельные дома, построенные в советское время. 

Так, по данным Департамента статистики Эстонии, большинство эстонцев живут в домах, построенных в 1960-х годах. 

Для сравнения: средний житель Эстонии родился в 1979 году, таким образом, среднее жилье эстонца старше его самого.

В свою очередь, по данным Центрального статистического управления Латвии, большинство домов построено в 60-70-е годы. Одна треть зданий (32,6%) возведены до 1961 года, а еще почти две трети (59,1%) - в период с 1961 по 2000 год. Многим из них необходим капитальный ремонт.

По данным последней переписи, всего в Эстонии 266 475 жилых домов. Из них 77,5% (206 529) составляют односемейные (частные) дома, 18% (47 847) - многоквартирные дома, 3,2% (8572) - двухквартирные (рядные) дома и 1,3% (3527) - нежилые дома, в которых есть хотя бы одно жилое помещение.

Жилищный эксперт и председатель правления Центрального союза собственников Эстонии Андри Красс рассказал, что, хотя в стране более чем 40 тыс. многоквартирных домов, реально используется около 25 тысяч зданий. 

"В советское время очень много построили, теперь все не используем", - признал эксперт.

Из них в капитальной реновации нуждаются 14 тыс. многоквартирных домов, заявила представитель Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Кадри Лаубе.

Андри Красс отметил, что с 2009 года из фондов ЕС государство инвестировало в реновацию зданий около 330 млн евро. При помощи этих денег было отремонтировано около 2000 зданий по всей Эстонии.

То есть если исходить из общего количества используемых многоквартирных домов в стране, то в Эстонии было реновировано около 8% зданий.

Для сравнения: в Латвии с 2009 года, когда началась поддержка реконструкции жилых домов, было отремонтировано 1369 зданий. То есть примерно 3,5%.

Хотя в абсолютных цифрах разница в количестве реновированных домов между Латвией и Эстонией выглядит не такой уж и большой, но если сравнивать в процентом соотношении, то в Эстонии модернизировано в 2 раза больше зданий, чем Латвии. Этим можно объяснить ощущение, что в Эстонии реновированы практически все советские "панельки", хотя в реальности это не совсем так и огромное количество домов еще ждут своего часа.

Ориентация на глубинку

В Латвии наилучшие показатели по реновации у небольших городов, таких как Олайне или Цесис, а крупные центры, наоборот, отстают. Например, во всем Даугавпилсе только 14 многоквартирных домов прошли полную или частичную реновацию.

В Эстонии же зеркальная ситуация - большая часть реновированных зданий приходится на центры притяжения - Таллинн и Тарту. 

Глядя на такую статистику, эстонское государство рассудило, что в больших городах и так есть деньги, а жители более богаты, активны и мотивированы реновировать свое жилье, чего не скажешь о небольших городах и поселках, где ситуация с реновацией гораздо хуже. 

Поэтому эстонские власти сфокусировали внимание на глубинке и стали стимулировать местных жителей проводить модернизацию своих домов. Для этого власти соседнего государства выделяют больший процент софинансирования именно регионам.

Руководитель отдела коммуникаций KredEx Йоонас Керге сказал, что если реновировать дом

в небольшом городке, то размер пособия от государства будет 50% от суммы проекта. Для такого же дома в Таллинне или Тарту размер софинансирования составит всего 30%.

Следует заметить, что в Латвии софинансирование государства составляет 49% от суммы проекта в любом месте страны.

Однако, несмотря на все старания государства, чтобы многоквартирные дома приводили в порядок равномерно по всей Эстонии, это не всегда удается.

Примером служит Кохтла-Ярве - индустриальный город, в котором практически нет никакого интереса к модернизации. Как говорят эксперты, это может быть связано с недоверием жителей друг к другу и правительству.

"Сравнивая, например, Раквере и многие другие города, мы можем сказать, что разница будет в 100%. Есть города, где все сделано, а есть - где ничего не начиналось", - заметил эксперт.

Некоторых пугает некачественных ремонт. В эстонских СМИ широко обсуждали случай, когда квартирное товарищество в небольшом городке Центральной Эстонии захотело привести свой дом в порядок, но и спустя год работа не сделана. В доме появилась плесень, сырость, там холодно. Нанятая фирма в какой-то момент прекратила свою работу. Глядя на такой пример, многие задаются вопросом - а не случится ли подобное и с нами?

Консультант KredEx Илья Федоров отметил еще одну трудность, с которой сталкиваются региональные города - прежде чем начать реновацию, нужно провести расчеты и составить проект, а специалистов с нужной квалификацией и лицензией не хватает. В качестве примера он рассказал,

что проект новой системы отопления в Нарве делает только один специалист и его время расписано на месяцы вперед.

Даже если жильцы захотят модернизировать свой дом, просто некому будет выполнять эту работу.

А что в столице?

Таллинн, безусловно, лицо Эстонии. Часто по столице оценивают, как обстоят дела во всей стране. Хотя государство отдает приоритет регионам, но самоуправление поддерживает тех жителей, которые хотят модернизировать свое жилье.

Как RUS TVNET рассказали в Департаменте городского имущества, у них нет информации о том, сколько конкретно домов прошло через реконструкцию, зато город может оперировать числом получивших пособие на реновацию.

Например, есть субсидия, нацеленная на реновацию: "Фасады - в порядок!". По данным департамента, с 2019 по 2023 год это пособие было выплачено в 81 случае на общую сумму 1 239 449,37 евро (в среднем 15 300 евро). 

С другой стороны, эстонское издание err.ee утверждает, что в Таллинне реновировано 100 зданий, а вместе с прилегающими городками - 192 дома.

Не все дома в Эстонии будут реновированы

"При том темпе, в котором государство инвестирует деньги в реновацию, 30-40 млн каждый год, пройдет еще 100 лет, прежде чем все дома будут отремонтированы", - указал Красс.

При этом надо понимать, что при любом развитии событий примерно 30% жилья никогда не будет реновировано. 

"Почему это так? Во-первых, для этой категории жителей это слишком дорого, во-вторых, в Эстонии слишком много свободного жилья, куда можно будет переехать, чтобы жить год-два-десять", - заявил Андри Красс.

Директор Института строительства и архитектуры Ярек Курницкий посчитал, что в Эстонии до 5000 многоквартирных домов, которые со временем придут в негодность и реновация которых не имеет смысла.

Реновация в Эстонии: найдите 10 отличий от Латвией

В Эстонии схожая с Латвией (и не менее сложная) процедура для того, чтобы начать реновацию. 

Ранее RUS TVNET подробно освещал этапы реновации по-латвийски.

Эстонский эксперт говорит, что первым делом нужен "сумасшедший активист", который просто начнет делать и убедит остальных начать процесс.

Он отметил, что реновация - это дорогое удовольствие, потому что вторым шагом нужно нанять технического консультанта и составить "план реновации", который стоит примерно 20 тыс. евро.

Третий пункт - нужно заручиться поддержкой не менее 50% жителей дома, они должны проголосовать за предложенный вариант реновации. Только после этого можно отправляться в банк за кредитом и в государственный Фонд предпринимательства и инноваций (KredEx) за софинансированием от государства.

"Проблема не в том, что нет интереса, а в том, что есть юридические и экономические препятствия", - заключил общественный активист. 

Но несмотря на все препятствия, интерес общества к реновации очень большой. Так, жители за семь часов разобрали 80 млн евро, которые государство выделило на весь 2023 год.

"Можно сказать, что активность людей в 2-3 раза больше, чем имеющееся финансирование", - резюмировал эксперт.

Таким образом, если посмотреть, то и путь развития и даже процедура реновации в Эстонии почти такая же, как в Латвии, за исключением небольших нюансов (например, большей поддержки регионов). 

Но почему, если условия схожие, процент реновированных домов в Эстонии в два раза больше, чем в Латвии? 

Эстонский жилищный эксперт не смог дать конкретный ответ, но высказал свое предположение. По его словам, кроме активности самих жителей, было важно то, что государство все время искало возможности пойти навстречу жителям.

"Если в какой-то год что-то не нравится жилищным товариществам, то государство пытается найти выход. Кроме того, я не знаю, как в Латвии, но у нас чувствуется давление на правительство от жилищных товариществ. Пикетируют, требуют", - заметил эксперт.

Возможно, свою роль играет и разница в доходах между жителями Эстонии и Латвии. Часто людей останавливает от модернизации своего дома опасение, что придется ежемесячно платить на 30-50 евро больше, при этом нет полной ясности, сколько получится сэкономить за счет отопления. 

Так, средняя зарплата в Эстонии составляет 1741 евро. В Латвии же средняя брутто-зарплата составляет 1462 евро, то есть на 16% меньше. 

Латвия отстает от Эстонии и в сравнении ВВП на душу населения. Согласно данным Евростата, ВВП Латвии на душу населения в 2022 году составил 13 320 евро, а в Эстонии - 16 250 евро, что на 18% больше.

Таким образом, если сравнивать с Латвией, то у большего количества жителей Эстонии появляются "лишние" деньги, которые они могут потратить на реновацию своего жилья.

В Эстонии на официальном уровне делают акцент на то, что жилье должно быть современным, комфортным и энергоэффективным. Поэтому многие жители Эстонии начинают смотреть на реновацию домов не только как на способ сэкономить, но и как на возможность улучшить качество своего жилья и жизни.

"Если смотреть на официальную риторику, то последние годы больше говорят не о том, что это выгодно, а о том, что жилье должно быть современным. Лет 20 назад, когда все начиналось, тогда говорили только о выгоде", - заметил местный житель.

В целом можно сказать, что Латвия движется по пути Эстонии, только с опозданием в несколько лет.

Обе страны стараются использовать "пряник" (дотации), чтобы убедить жителей вложиться в реновацию. Население обеих стран в той или иной мере с подозрением смотрит на желание властей "втянуть" их в улучшение своего жилья. Возможно, лучшие результаты Эстонии можно объяснить более доступной информационной кампанией, гибкостью властей, а также более высоким уровнем жизни, когда некоторые категории жителей не боятся брать на себя новые обязательства.  

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