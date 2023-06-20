Что скрывается за нарядным фасадом реновации в Эстонии? Сравниваем с Латвией

"Можно сказать, что активность людей в 2-3 раза больше, чем имеющееся финансирование", - резюмировал эксперт.

Таким образом, если посмотреть, то и путь развития и даже процедура реновации в Эстонии почти такая же, как в Латвии, за исключением небольших нюансов (например, большей поддержки регионов).

Но почему, если условия схожие, процент реновированных домов в Эстонии в два раза больше, чем в Латвии?

Эстонский жилищный эксперт не смог дать конкретный ответ, но высказал свое предположение. По его словам, кроме активности самих жителей, было важно то, что государство все время искало возможности пойти навстречу жителям.

"Если в какой-то год что-то не нравится жилищным товариществам, то государство пытается найти выход. Кроме того, я не знаю, как в Латвии, но у нас чувствуется давление на правительство от жилищных товариществ. Пикетируют, требуют", - заметил эксперт.

Возможно, свою роль играет и разница в доходах между жителями Эстонии и Латвии. Часто людей останавливает от модернизации своего дома опасение, что придется ежемесячно платить на 30-50 евро больше, при этом нет полной ясности, сколько получится сэкономить за счет отопления.

Так, средняя зарплата в Эстонии составляет 1741 евро. В Латвии же средняя брутто-зарплата составляет 1462 евро, то есть на 16% меньше.