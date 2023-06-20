Что скрывается за нарядным фасадом реновации в Эстонии? Сравниваем с Латвией

"Переезжаешь границу Латвии с Эстонией и сразу понимаешь, что в соседней стране "хрущевки" - отремонтированные и выглядят как конфетка. Не то что у нас", - примерно в таких выражениях многие жители Латвии говорят о нашей северной соседке. Действительно ли в Эстонии так хорошо с реновацией? Или за нарядным фасадом скрываются невидимые нам проблемы? В ситуации разбирался RUS TVNET.
После восстановления независимости Эстония имела такие же стартовые позиции, как и Латвия, а также общие с нами проблемы с жилым фондом. Основное жилье составляли панельные дома, построенные в советское время.
Так, по данным Департамента статистики Эстонии, большинство эстонцев живут в домах, построенных в 1960-х годах.
Для сравнения: средний житель Эстонии родился в 1979 году, таким образом, среднее жилье эстонца старше его самого.
В свою очередь, по данным Центрального статистического управления Латвии, большинство домов построено в 60-70-е годы. Одна треть зданий (32,6%) возведены до 1961 года, а еще почти две трети (59,1%) - в период с 1961 по 2000 год. Многим из них необходим капитальный ремонт.
По данным последней переписи, всего в Эстонии 266 475 жилых домов. Из них 77,5% (206 529) составляют односемейные (частные) дома, 18% (47 847) - многоквартирные дома, 3,2% (8572) - двухквартирные (рядные) дома и 1,3% (3527) - нежилые дома, в которых есть хотя бы одно жилое помещение.
Жилищный эксперт и председатель правления Центрального союза собственников Эстонии Андри Красс рассказал, что, хотя в стране более чем 40 тыс. многоквартирных домов, реально используется около 25 тысяч зданий.