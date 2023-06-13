Фото ⟩ Еще две пары будут представлять Латвию на турнире по пляжному волейболу

Право на участие получили также Рудольф Станкевич/Давис Тетерис и Марта Озолиня/Луиза Скрастиня.

Уже сейчас завершилось строительство стадиона турнира и игроки регулярно тренируются на пляже в Майори. Наибольшее количество игр с участием латвийских команд в турнире ожидается в четверг и пятницу. Кроме наших команд выступят лучшие игроки со всего мира. Участие уже заявили и победители прошлого года - итальянский дуэт Самуэль Коттафава (Samuele Cottafava) и Паоло Николаи (Paolo Nicolai).

В четверг, 15 июня, квалификационные игры проведут по меньшей мере пять наших команд - Мартиньш Плявиньш/Михаил Самойлов, Эдгар Точс/Оливер Булгачс, Рудольф Станкевичс/Давис Тетерис, Лива Ебере/Дениела Константинова, Марта Озолиня/Луиза Скрастиня.

В пятницу, 16 июня, в первый день основного турнира, поучаствуют, по меньшей мере, три команды из Латвии, проведя шесть групповых игр - Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Тина Лаура/Анастасия Самойлова и Анете Намике/Варвара Браилко.

Первые дни турнира будут насыщены и увлекательны, организаторы призывают заинтересованных не пропустить их и поддержать латвийские команды на пути к финальным играм, которые пройдут в конце недели.

Билеты на отдельные дни, выходные или все игры на протяжении четырех дней можно приобрести на портале bezrindas.lv. При приближении турнира цены на билеты будут расти, поэтому организаторы призывают их приобрести своевременно.

Турниры Beach Pro Tour уже второй сезон будут проходить во всем мире, в том числе и в Юрмале.

Этот формат соревнований обеспечивает для латвийских команд большую возможность бороться за медали и позволяет зрителям видеть как местные, так и иностранные лучшие волейбольные пары здесь в Латвии.