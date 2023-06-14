Фото ⟩ В Юрмале стартует этап мирового тура по пляжному волейболу

В четверг квалификационные матчи проведут по меньшей мере три наши команды - Мартиньш Плявиньш/Михаил Самойлов, Эдгар Точс/Оливер Булгачс и Лива Эбере/Даниэла Константинова.

В пятницу, которая станет первым днем основного турнира, вступят в борьбу как минимум три латвийские команды, которые проведут шесть матчей группового этапа - Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Тина Лаура Граудиня/Анастасия Самойлова и Анете Намике/Варвара Браилко.

Первые дни турнира будут насыщенными и захватывающими, организаторы призывают всех заинтересованных не пропустить их и личным присутствием поддержать латвийские команды на пути к плей-офф и финальным матчам, которые пройдут в конце недели.

"Конечно, мы все будем держать кулаки за наших игроков и верить, что им по силам дойти до финала. Но конкуренция будет очень жесткой, так как будет много действительно сильных команд. Например, итальянский дуэт Самуэле Коттафава и Паоло Николаи, завоевавший золото в Юрмале в прошлом году, будет стремиться повторить свой успех. В Латвии мы увидим четыре дня действительно напряженных матчей высокого уровня", - рассказывает Янис Букс, президент Латвийской волейбольной федерации.

Турниры Beach Pro Tour уже второй сезон проходят по всему миру, один из них проходит в Юрмале. Латвия включена в календарь как место проведения соревнований Challenge. Этот формат соревнований обеспечивает латвийским командам наибольшую возможность бороться за медали и позволяет зрителям увидеть в Латвии как местные, так и сильнейшие в мире пары.

Билеты на отдельные дни, на конец недели или на все игры на протяжении четырех дней можно приобрести на bezrindas.lv. Во время турнира цены будут выше, поэтому организаторы призывают приобретать их заранее.