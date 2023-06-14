Фото ⟩ В Юрмале стартует этап мирового тура по пляжному волейболу

В четверг, 15 июня, стартует турнир по пляжному волейболу мирового уровня Beach Pro Tour Challenge Jūrmala, который будет проходить на протяжении четырех дней. До вечера воскресенья состоятся 128 захватывающих матчей, в которых будут соревноваться спортсмены из 32 стран, в том числе восемь латвийских дуэтов, информируют организаторы турнира.
"Юрмала, лето, песок и пляжный волейбол - неразделимые ценности. Призываем всех в конце недели насладиться атмосферой уникального пляжного волейбола мирового уровня в Майори, в том числе и тех, кто со спортом на "вы". Уже в девятый раз мы примем волейбол мирового уровня на майорском песке, и ежегодно это очень долгожданное событие, самое масштабное спортивное событие года. Мы рады, что Юрмала занимает стабильное место среди европейских и мировых волейбольных городов - Юрмала и Латвия способны организовать турнир мирового уровня, у нас чудесное и уникальное место проведения, лучший в мире песок и чрезвычайно сильные пляжные волейболисты", - говорит Рита Спроге, председатель Юрмальской думы.
Имя Латвии на пляже в Майори будут защищать Тина Лаура Граудиня/Анастасия Самойлова, Анете Намике/Варвара Браилко, Лива Эбере/Дениэла Константинова, Марта Озолиня/Луизе Скрастиня, а также Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Мартиньш Плявиньш/Михаил Самойлов, Эдгар Точс/Оливер Булгачс и Рудольф Станкевич/Давис Тетерис.
"Нам очень нравится играть при полных трибунах, поэтому надеюсь, что латвийские болельщики придут и поддержат. Мы все-таки художницы и хотим показать зрителям красивую игру. Юрмала нам хорошо знакома, и мы чувствуем себя уверенно, но, конечно, здесь будет сильная конкуренция, в том числе канадские, бразильские и швейцарские спортсменки", - поделилась ощущениями волейболистка Тина Лаура Граудиня.
В четверг квалификационные матчи проведут по меньшей мере три наши команды - Мартиньш Плявиньш/Михаил Самойлов, Эдгар Точс/Оливер Булгачс и Лива Эбере/Даниэла Константинова.
В пятницу, которая станет первым днем основного турнира, вступят в борьбу как минимум три латвийские команды, которые проведут шесть матчей группового этапа - Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Тина Лаура Граудиня/Анастасия Самойлова и Анете Намике/Варвара Браилко.
Первые дни турнира будут насыщенными и захватывающими, организаторы призывают всех заинтересованных не пропустить их и личным присутствием поддержать латвийские команды на пути к плей-офф и финальным матчам, которые пройдут в конце недели.
"Конечно, мы все будем держать кулаки за наших игроков и верить, что им по силам дойти до финала. Но конкуренция будет очень жесткой, так как будет много действительно сильных команд. Например, итальянский дуэт Самуэле Коттафава и Паоло Николаи, завоевавший золото в Юрмале в прошлом году, будет стремиться повторить свой успех. В Латвии мы увидим четыре дня действительно напряженных матчей высокого уровня", - рассказывает Янис Букс, президент Латвийской волейбольной федерации.
Турниры Beach Pro Tour уже второй сезон проходят по всему миру, один из них проходит в Юрмале. Латвия включена в календарь как место проведения соревнований Challenge. Этот формат соревнований обеспечивает латвийским командам наибольшую возможность бороться за медали и позволяет зрителям увидеть в Латвии как местные, так и сильнейшие в мире пары.
Билеты на отдельные дни, на конец недели или на все игры на протяжении четырех дней можно приобрести на bezrindas.lv. Во время турнира цены будут выше, поэтому организаторы призывают приобретать их заранее.
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