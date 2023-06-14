SPRK: Экспорт электроэнергии из Латвии в первом квартале вырос на 90%

Латвийский экспорт электроэнергии в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличился на 90%, а импорт сократился на 48%, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Комиссия отмечает, что
в первом квартале 2023 года общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 5%, а производство увеличилось на 17%.
В том числе в Латвии потребление электроэнергии снизилось на 4%, в Литве - на 8%, а в Эстонии выросло на 1%. Снижение потребления в основном связано с более высокими ценами на электроэнергию в договорах с фиксированной ценой, кроме того, изменение потребления было связано с установкой в домохозяйствах микрогенераторов, или солнечных батарей, которые производят электроэнергию автономно.
При этом производство электроэнергии в Латвии увеличилось на 70%, в Литве - на 5%, а в Эстонии производство электроэнергии в первом квартале снизилось на 17% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Увеличению объемов производства способствовало увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, в Латвии благодаря благоприятным погодным условиям особенно увеличилось количество электроэнергии, произведенной на гидроэлектростанциях (ГЭС).
Основная часть, или 64% произведенной в Латвии электроэнергии, была произведена на ГЭС, треть - на когенерационных станциях, еще 4% - на ветряных электростанциях. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка электроэнергии на ветровых электростанциях увеличилась почти вдвое, или на 92%, на гидроэлектростанциях - на 74%, а на когенерационных установках (ТЭЦ) - на 59%. Если увеличение выработки электроэнергии на ветровых и гидроэлектростанциях было связано с благоприятными погодными условиями, то высокий процентный прирост в производстве ТЭЦ связан с тем, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на работу ТЭЦ больше не влияла высокая неопределенность на рынке природного газа.
Учитывая количество произведенной электроэнергии, в первом квартале этого года Латвия полностью покрыла собственное потребление электроэнергии. Однако электричество, в отличие от природного газа, в Латвии хранить негде, к тому же это технологически затратный процесс. Поэтому оставшийся объем электроэнергии был экспортирован в Эстонию и Литву.
Латвийский экспорт увеличился на 90%, а импорт сократился на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Наибольшую долю в положительном внешнеторговом балансе Латвии по электроэнергии составляет электроэнергия, произведенная на ГЭС, но это возможно только в месяцы, когда в бассейне Даугавы наблюдается высокий приток воды. Таким образом, за отчетный период объем электроэнергии, произведенной на ГЭС, стал самым большим за последние десять лет. Кроме того, в апреле во время паводков экспорт Латвии превысил импорт, а объем производства Даугавской ГЭС оказался самым крупным с апреля 2010 года.
SPRK отмечает, что как домохозяйства, так и юридические пользователи могут выбрать наиболее подходящую для своего потребления услугу у нескольких торговцев электроэнергией и один из трех типов договора - по переменной, или биржевой цене, по фиксированной цене и договор на универсальную услугу.
В первом квартале текущего года доля договоров с биржевой ценой несколько увеличилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, достигнув 13% в сегменте домашних хозяйств и 48% в сегменте юридических лиц. Доля договоров с фиксированной ценой увеличилась до 67% в сегменте домохозяйств, а в сегменте юридических лиц снизилась до 52%, в то время как доля договоров на универсальную услугу среди домохозяйств снизилась до 21%.
Согласно информации SPRK, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается незначительное сокращение активности пользователей по смене торговцев электроэнергией.
После 2022 года, полного ценовых колебаний и антирекордов, в первом квартале этого года на бирже Nord Pool в торговых зонах Латвии и Балтии наблюдалось падение цен на электроэнергию и стабилизация цен. На снижение цен на электроэнергию повлияло снижение цен на природный газ.
В апреле среднемесячная цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в латвийской торговой зоне снизилась до самого низкого уровня с июня 2021 года и составила 65,89 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Эта цена была на 40% ниже, чем в апреле год назад.
В то же время SPRK отмечает, что хотя по сравнению с предыдущим кварталом цены на электроэнергию в Латвии имеют тенденцию к снижению, они все еще остаются высокими. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года они на 40% выше в сегменте домохозяйств и на 14% выше в сегменте юридических лиц.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!