SPRK: Экспорт электроэнергии из Латвии в первом квартале вырос на 90%

Комиссия отмечает, что

в первом квартале 2023 года общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 5%, а производство увеличилось на 17%.

В том числе в Латвии потребление электроэнергии снизилось на 4%, в Литве - на 8%, а в Эстонии выросло на 1%. Снижение потребления в основном связано с более высокими ценами на электроэнергию в договорах с фиксированной ценой, кроме того, изменение потребления было связано с установкой в домохозяйствах микрогенераторов, или солнечных батарей, которые производят электроэнергию автономно.

При этом производство электроэнергии в Латвии увеличилось на 70%, в Литве - на 5%, а в Эстонии производство электроэнергии в первом квартале снизилось на 17% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Увеличению объемов производства способствовало увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, в Латвии благодаря благоприятным погодным условиям особенно увеличилось количество электроэнергии, произведенной на гидроэлектростанциях (ГЭС).