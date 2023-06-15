Фото ⟩ Самойлов/Плявиньш вышли во второй круг квалификации на турнире в Юрмале

В свою очередь, как минимум три латвийские команды начнут основной турнир в пятницу - Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Тина Лаура Граудиня/Анастасия Самойлова и Анете Намике/Варвара Браилко.

В прошлом году, когда соревнования BPT проводились впервые, в Юрмале проходил самый престижный турнир серии Elite 16, а в этом году проводится второй по рейтингу этап Challenge, где у латышей больше возможностей стартовать и бороться за награды.

В прошлом году ни одна из латвийских пар, участвовавших в основном турнире, не вышла в четвертьфинал, а победу праздновали мужской дуэт из Италии и женская пара из Канады.

В турнире ожидается участие спортсменов из 32 стран.