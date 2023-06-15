Фото ⟩ Самойлов/Плявиньш вышли во второй круг квалификации на турнире в Юрмале

Латвийский пляжный волейбольный дуэт Михаил Самойлов/Мартиньш Плявиньш в четверг в Юрмале вышел во второй круг квалификации на турнире по пляжному волейболу мирового уровня Beach Pro Tour Challenge Jūrmala.
Самойлов/Плявиньш, получившие 17-й номер в квалификации, обыграли тайскую пару Сурин Йонгкланг/Дунвинит Каевсай (16) со счетом 2:0 (21:15, 21:19).
Во втором туре отбора, который также состоится в четверг, латвийский дуэт сразится с первым номером отборочного турнира из Чили Ноэ Аравена/Висенте Дроге.
До этого Кития Адамсоне-Мартини/Ренаре Круклите (32) уступили 0-2 (4:21, 10:21) литовскому дуэту с первым номером в квалификации Монике Пауликиене/Айне Рапелите, а Лива Эбере/ Даниэла Константинова (26-й номер) проиграли 0:2 (17:21, 16:21) бразильянкам Талите да Роше Антунесе и Тамеле Кораделло (7).
Кроме того, Беате Лиепайниеце/Анния Озолиня (30) проиграли канадскому дуэту Сара Паван/Молли Макбейн (3) со счетом 0:2 (15:21, 12:21), а Марта Озолиня и Луизе Скрастиня (28) проиграли 0:2 (9:21, 13:21) финкам Нине Ахтиайнен и Таре Лахти-Лиуконен (5)
В 13:10 Эдгар Точс/Оливер Булгач (24) играют с поляками Петром Кантором и Якубом Здыбеком (9), а в 14:30 Рудольф Станкевич/Давис Тетерис (27) сразятся с австралийским дуэтом Кристофер МакХью /Пол Бернетт (6).
В 15:30 Арнис Релиньш/Ринальд Айшпутс (31) сыграют матч против аргентинцев Томаса и Николаса Капогроссо (2).
Все пары, победившие в первом круге квалификации, пройдут во второй тур отбора. В основное соревнование выйдут только те команды, которые добились успеха в обоих матчах.
В свою очередь, как минимум три латвийские команды начнут основной турнир в пятницу - Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Тина Лаура Граудиня/Анастасия Самойлова и Анете Намике/Варвара Браилко.
В прошлом году, когда соревнования BPT проводились впервые, в Юрмале проходил самый престижный турнир серии Elite 16, а в этом году проводится второй по рейтингу этап Challenge, где у латышей больше возможностей стартовать и бороться за награды.
В прошлом году ни одна из латвийских пар, участвовавших в основном турнире, не вышла в четвертьфинал, а победу праздновали мужской дуэт из Италии и женская пара из Канады.
В турнире ожидается участие спортсменов из 32 стран.
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