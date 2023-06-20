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Маша и миллионы
Гражданка Латвии, вероятно, служит как прикрытие для активов российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями. Фото: Latvijas pilsone, iespējams, kalpo kā piesegs sankcijām pakļautā Krievijas miljardiera Arkādija Rotenberga īpašumiem.
Sanita Jemberga rus.tvnet.lv
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Гражданка Латвии, вероятно, служит в качестве прикрытия для активов российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями.

Самые внимательные читатели латвийской желтой прессы могли запомнить ее как "сексуальную Марию из Москвы", попавшую туда из-за романа с одним из баскетболистов сборной. В остальном имя Мария Бородунова ничего не говорит. Однако эта гражданка Латвии стала обладательницей внушительного портфеля недвижимости в нескольких европейских странах, который связан с близким к Кремлю российским миллиардером Аркадием Ротенбергом, находящимся под санкциями.

О 36-летней женщине известно немного. У нее нет видимой предпринимательской истории. Диссертация, защищенная в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, посвящена оказанию спортивно-оздоровительных услуг. После непродолжительной вспышки в латвийской желтой прессе и тусовок золотой молодежи в Москве, воспоминания о которых хранит Интернет, она исчезла из публичной жизни и закрыла свои профили в социальных сетях для посторонних. В акте о покупке недвижимости во Франции ее профессией указана "косметология".

Однако жизнь Бородуновой прогрессировала от небольшого частного дома в рижском микрорайоне Плявниеки, где жила ее семья, до пентхауса площадью 400 квадратных метров за 65 миллионов евро в Монако, которое в рекламе называют "самой дорогой точкой на планете", виллы на юге Франции и доли в компании, которая занимается девелопментом впечатляющих проектов недвижимости в Москве.

Список активов Бородуновой предполагает, что она действует как прикрытие, чтобы активы не могли быть найдены и заморожены как связанные с миллиардером, находящимся под санкциями. Но, возможно, отношения между ними ближе, чем просто у деловых партнеров.

Программное обеспечение Getcontact, которое показывает пользователям, под каким именем тот или иной номер мобильного телефона хранится в телефонных книгах других пользователей, как минимум в 12 случаях идентифицирует ее номер как "Мария Ротенберг" в различных вариациях, в том числе "жена Аркадия Ротенберга". Это также подтвердили журналистам два неофициальных источника. Документального подтверждения статуса отношений пары пока получить не удалось. Один из источников, знакомых с ближайшим окружением Аркадия Ротенберга, не разрешивший назвать свое имя из соображений личной безопасности, сообщил, что об отношениях Ротенберга и Бородуновой "давно известно близким им людям".

Ни Ротенберг, ни Бородунова не ответили на присланные вопросы.

#RotenbergFiles

О роли Бородуновой стало известно благодаря просочившейся переписке по электронной почте между Ротенбергами и обслуживающей их индустрией, которую IStories и OCCRP передали 17 международным медиагруппам, в которую также входит Re:Baltica. Публикации в социальных сетях можно найти по хэштегу #RotenbergFiles.

BOX: В центре почти 50 000 просочившихся электронных писем и документов находится московский бизнесмен Максим Викторов, более известный в прессе как любитель дорогих скрипок. Однако, как выясняется, Викторов с юристами и управляющими компаниями находится в центре индустрии, которая обслуживает Ротенбергов и помогает маскировать истинных бенефициаров активов, затрудняя их поиск и замораживание. Электронные письма были предоставлены IStories и OCCRP источником, который пожелал остаться анонимным из соображений личной безопасности. Утечка показывает, как олигархи вкладывают огромные ресурсы, чтобы обойти санкции, которые должны отрезать их от мировой финансовой системы. Вместо этого санкции создают больше работы для отраслей, которые их обслуживают, в то время как сами братья Ротенберги и их семьи продолжают жить в роскоши. Викторов не ответил на вопросы OCCRP и тянул время, потребовав личной встречи в Москве и отказавшись от неоднократно предложенного видеоинтервью.

Богатство Ротенберга росло с приходом в Кремль его старого петербургского друга и спарринг-партнера Владимира Путина. С начала тысячелетия предприятия братьев Ротенбергов стали получать огромные государственные заказы. Они построили стратегически важные объекты - от газопровода "Северный поток" до олимпийского городка в Сочи и 17-километрового моста, соединяющего Россию с аннексированным Крымом в Украине.

Приближение к Путину стоило Аркадию Ротенбергу попадания в санкционный список США и ЕС после аннексии Крыма в 2014 году. Это означает, что все активы Ротенбергов в Европе должны быть заморожены.

Пентхаус в Монако

Бородунова купила пентхаус в Монако летом 2016 года, используя сложную сеть мальтийских и монакских компаний. Об этом свидетельствуют данные Реестра компаний Мальты и документы компаний, обнаруженные в просочившихся электронных письмах.

"Феррари" - естественный атрибут людей, которые могут позволить себе купить квартиру в Sun Towers в Монако. Когда они выходят из дома, их встречает бар шампанского Veuve Clicquot. Фото: OCCRP
"Феррари" - естественный атрибут людей, которые могут позволить себе купить квартиру в Sun Towers в Монако. Когда они выходят из дома, их встречает бар шампанского Veuve Clicquot. Фото: OCCRP Фото: Occrp
С февраля 2017 года у недвижимости Бородуновой в Монако появился арендатор - зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) компания Faraotis Holdings Ltd, которая платит за аренду 260 000 евро в месяц. Она также владеет частным самолетом, который семья Ротенбергов использует для перелетов.
С февраля 2017 года у недвижимости Бородуновой в Монако появился арендатор - зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) компания Faraotis Holdings Ltd, которая платит за аренду 260 000 евро в месяц. Она также владеет частным самолетом, который семья Ротенбергов использует для перелетов. Фото: Occrp

Недвижимость в Москве

В свою очередь, в 2017 году Бородунова стала единственным инвестором закрытого российского инвестиционного фонда, который по своему законодательству не обязан раскрывать своих владельцев. Через этот фонд она приобрела 80 процентов акций российской компании "РГ Девелопмент", которая является одним из ведущих застройщиков Москвы.

Фото: Occrp

В 2014 году российское государственное информационное агентство цитировало Аркадия Ротенберга как одного из основателей и инвесторов этой компании. Позже эта публикация исчезла из Интернета, а Ротенберги отрицали какую-либо связь с компанией, даже успешно подав в суд на немецкую газету и добившись удаления части статьи.

Согласно российским налоговым документам, полученным IStories, только в 2020 году Бородунова заработала в России 25,5 миллиона долларов.

Она также владеет обширной  недвижимостью в элитных жилых комплексах в Москве и Санкт-Петербурге.

Вилла во Франции

Третье звено - компания Seestern, которую LinkedIn описывает как "внутреннюю сервисную компанию ведущей российской промышленно-банковской группы". Согласно российским документам, полученным IStories, Бородунова значится заместителем руководителя. Seestern как место работы в LinkedIn указала ее сестра.

Одним из владельцев компании является Алеся Махина. Махина и Бородунова в 2013 году основали во Франции компанию, которая купила виллу в Ницце за 4,25 миллиона евро, согласно реестру французской компании и документам по сделке.

В документах Махина фигурирует как спортивный директор Федерации дзюдо России (Аркадий Ротенберг имеет большой опыт работы в дзюдо, в том числе в качестве спарринг-партнера Путина в Ленинграде, и он первый вице-президент организации).

В 2013 году Путин вручил орден Дружбы Аркадию Ротенбергу как представителю Федерации дзюдо России. Источник: Kremlin.ru
В 2013 году Путин вручил орден Дружбы Аркадию Ротенбергу как представителю Федерации дзюдо России. Источник: Kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Махина не ответила на вопросы журналистов.

Бородунову и Алесю Махину связывают один и тот же задекларированный адрес в Москве (квартира, формально принадлежащая Махиной), компания, на имя которой зарегистрирована вилла во Франции, и Seestern. Источник фото:
Бородунову и Алесю Махину связывают один и тот же задекларированный адрес в Москве (квартира, формально принадлежащая Махиной), компания, на имя которой зарегистрирована вилла во Франции, и Seestern. Источник фото: Фото: IStories

В настоящее время вилла принадлежит Бородуновой и двум ее дочерям, которые родились в Ницце. Отец детей в документах не указан.

Авторы: Санита Йемберга (Re:Baltica), Грэхэм Стэк (OCCRP), Дмитрий Великовский (IStories)

Иллюстрация: Дарта Хофмане

Социальные сети: Инесе Лиепиня (Re:Baltica)

Перевод на русский язык: RUS TVNET

Фото: Re:baltica
Фото: Re:baltica

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