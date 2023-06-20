Маша и миллионы

Гражданка Латвии, вероятно, служит в качестве прикрытия для активов российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями.
Самые внимательные читатели латвийской желтой прессы могли запомнить ее как "сексуальную Марию из Москвы", попавшую туда из-за романа с одним из баскетболистов сборной. В остальном имя Мария Бородунова ничего не говорит. Однако эта гражданка Латвии стала обладательницей внушительного портфеля недвижимости в нескольких европейских странах, который связан с близким к Кремлю российским миллиардером Аркадием Ротенбергом, находящимся под санкциями.
О 36-летней женщине известно немного. У нее нет видимой предпринимательской истории. Диссертация, защищенная в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, посвящена оказанию спортивно-оздоровительных услуг. После непродолжительной вспышки в латвийской желтой прессе и тусовок золотой молодежи в Москве, воспоминания о которых хранит Интернет, она исчезла из публичной жизни и закрыла свои профили в социальных сетях для посторонних. В акте о покупке недвижимости во Франции ее профессией указана "косметология".
Однако жизнь Бородуновой прогрессировала от небольшого частного дома в рижском микрорайоне Плявниеки, где жила ее семья, до пентхауса площадью 400 квадратных метров за 65 миллионов евро в Монако, которое в рекламе называют "самой дорогой точкой на планете", виллы на юге Франции и доли в компании, которая занимается девелопментом впечатляющих проектов недвижимости в Москве.