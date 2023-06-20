Маша и миллионы

Список активов Бородуновой предполагает, что она действует как прикрытие, чтобы активы не могли быть найдены и заморожены как связанные с миллиардером, находящимся под санкциями. Но, возможно, отношения между ними ближе, чем просто у деловых партнеров.

Программное обеспечение Getcontact, которое показывает пользователям, под каким именем тот или иной номер мобильного телефона хранится в телефонных книгах других пользователей, как минимум в 12 случаях идентифицирует ее номер как "Мария Ротенберг" в различных вариациях, в том числе "жена Аркадия Ротенберга". Это также подтвердили журналистам два неофициальных источника. Документального подтверждения статуса отношений пары пока получить не удалось. Один из источников, знакомых с ближайшим окружением Аркадия Ротенберга, не разрешивший назвать свое имя из соображений личной безопасности, сообщил, что об отношениях Ротенберга и Бородуновой "давно известно близким им людям".

Ни Ротенберг, ни Бородунова не ответили на присланные вопросы.

#RotenbergFiles

О роли Бородуновой стало известно благодаря просочившейся переписке по электронной почте между Ротенбергами и обслуживающей их индустрией, которую IStories и OCCRP передали 17 международным медиагруппам, в которую также входит Re:Baltica. Публикации в социальных сетях можно найти по хэштегу #RotenbergFiles.