В Риге находится доселе неизвестное имущество российских миллиардеров Ротенбергов

Из окон охраняемого памятника культуры в сердце Риги, по адресу ул. Бривибас, 19, открывается один из самых эксклюзивных видов города на памятник Свободы. Вы можете позволить себе квартиру там, только если вы наследник или очень богатый человек.
Когда в прошлом феврале, после вторжения России в Украину, латвийские учреждения лихорадочно начали искать подлежащие санкциям владения российских олигархов, чтобы их заморозить, на спроектированное Янисом Фридрихом Бауманисом в 1892 году жилое здание на улице Бривибас, 19, никто не обратил внимания, так как на то не было причины.
Теперь в ходе расследования международных журналистов, в котором участвует и Re:Baltica, выяснилось, что в доме есть две квартиры, которые, возможно, принадлежат одному из миллиардеров, приближенных к президенту России Владимиру Путину, а собственность официально оформлена на имя его помощницы.
#RotenbergFiles
Это удалось обнаружить благодаря утечке более чем 50 000 электронных писем и документов из индустрии юристов, бухгалтеров и фиксеров, обслуживающих Ротенбергов. Их российским центрам исследовательской журналистики IStories и OCCRP передал источник, который хотел сохранить анонимность из-за личной безопасности, и в исследовании участвовали еще 17 СМИ, в том числе Re:Baltica. Электронные письма, среди прочего, показывают, как армия ассистентов помогает братьям Ротенбергам и членам их семей прятаться за цепями офшорных компаний, чтобы нельзя было увидеть истинных владельцев, пользуются закрытыми инвестиционными фондами в России, которые не считаются даже банками, а также доверяют третьим лицам, не находящимся в санкционных списках и под именами которых скрывать имущество безопасно. Находящийся в центре утечки московский адвокат Максим Викторов на вопросы OCCRP не отвечал и тянул время, требуя очной встречи в Москве и отказываясь от предложенного видеоинтервью.