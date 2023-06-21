В Риге находится доселе неизвестное имущество российских миллиардеров Ротенбергов

Из окон охраняемого памятника культуры в сердце Риги, по адресу ул. Бривибас, 19, открывается один из самых эксклюзивных видов города на памятник Свободы. Вы можете позволить себе квартиру там, только если вы наследник или очень богатый человек.

Фото: Jānis Krastiņš, mantojums.lv

Когда в прошлом феврале, после вторжения России в Украину, латвийские учреждения лихорадочно начали искать подлежащие санкциям владения российских олигархов, чтобы их заморозить, на спроектированное Янисом Фридрихом Бауманисом в 1892 году жилое здание на улице Бривибас, 19, никто не обратил внимания, так как на то не было причины.

Теперь в ходе расследования международных журналистов, в котором участвует и Re:Baltica, выяснилось, что в доме есть две квартиры, которые, возможно, принадлежат одному из миллиардеров, приближенных к президенту России Владимиру Путину, а собственность официально оформлена на имя его помощницы.

Brīvības ielas 19.nama kāpņu telpa. Foto: Фото: Inga Spriņģe, Re:Baltica.