Кому достанется золото Baltic International Bank?

Золото в слитках разделено на семь лотов. Это огромное количество золота для латвийского рынка, которое могло бы вызвать ажиотаж и у покупателей, и торговцев, особенно лидера рынка драгоценных металлов Tavex, если бы не три "но".

Как пояснила член правления Tavex Виктория Горчакова, во-первых, лоты большие.

Самый популярный товар в Латвии в настоящее время - однограммовый золотой слиток за 65 евро, затем идут унции, 50- и 100-граммовые слитки, потому что в них инвестируют люди со средним достатком, а не миллионеры.

Во-вторых, килограммовые слитки трудно перепродать, их ликвидность ниже, чем более мелких, поэтому торговцы обычно их не покупают. Горчакова располагает информацией о том, что большинство крупных слитков не имеют сертификата производителя, и это третья причина.

"Я предполагаю, что с качеством все в порядке, слитки маркированы признанными производителями, но доказательств этому нет. В качестве инвестиционного золота, которое когда-нибудь планируется продать по соответствующей цене, оно не совсем годится. Его следует рассматривать как лом драгоценного металла", - говорит член правления Tavex.

В качестве сырья золото ликвидируемого Baltic International Bank могло бы подойти для производителей ювелирных изделий, но для них много даже 10 килограммов.

Кроме того, это золото 999,9-й пробы, которое ювелиры обычно "разбавляют" почти наполовину, сплавляя с другими металлами, что еще больше увеличивает объем. Член совета Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Евгения Педе знает об аукционе, но участвовать предприятие в нем не будет.

"Такое золото - не наш профиль", - сказала она.