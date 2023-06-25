В Карсаве планируется повысить тариф на тепло

SIA Kārsavas namsaimnieks представило в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) тариф, установленный поставщиком услуг по производству, распределению и продаже тепловой энергии.

Конечный тариф на тепловую энергию Kārsavas namsaimnieks на данный момент составляет 64,54 евро за мегаватт-час (мВт/ч), новый тариф планируется на уровне 75,77 евро за мВт/ч, то есть тариф вырастет на 17%.

Изменения установленного тарифа по сравнению с действующим тарифом связаны с изменением расходов на топливо, электроэнергию и других расходов, связанных с производством, передачей, распределением и торговлей тепловой энергией.

Новый тариф вступит в силу 19 сентября, если будет одобрен SPRK.

Компания Kārsavas namsaimnieks была зарегистрирована в 1994 году, ее основной капитал составляет 1,907 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. В прошлом году оборот компании составил 0,79 млн евро, а прибыль - 43 896 евро. Kārsavas namsaimnieks принадлежит самоуправлению Лудзенского края.