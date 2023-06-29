Новый российский самолет стоит дороже, чем Airbus и Boeing

Стоимость одного самолете МС-21, с поставкой в 2028-2030 годах, варьируется от 4,3 до 4,6 млрд рублей (50-54 млн долларов) в год.

Каталожные цены на Airbus A320/A321 и Boeing 737-800 и MAX составляют около 100 миллионов долларов, однако их рыночная стоимость не превышает 50 миллионов и в большинстве случаев значительно ниже.

"В России построен чуть ли не самый дорогой самолет этого класса", - рассказали источники в авиационной отрасли.

"Каким будет его межремонтный налет? Какими будут условия субсидий? Какой срок лизинга? Если сейчас его предлагают на 20–25 лет, то хватит ли ресурса на весь срок, ведь при высокой эксплуатации, это больше 100 тысяч часов налета - недосягаемая цифра для ВС, произведенных в РФ", - отмечает источник издания.

В авиационной промышленности заявляют, что МС-21 не может быть дешевле зарубежных аналогов - в России расходы ниже только в области заработной платы, а закупка и производство материалов и комплектующих существенно дороже, чем на Западе.