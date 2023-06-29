Новый российский самолет стоит дороже, чем Airbus и Boeing

Новый самолет российского производства МС-21, который призван заменить продукцию Airbus и Boeing, оказался дороже своих аналогов в западных странах, сообщает издание "Коммерсантъ".
Стоимость одного самолете МС-21, с поставкой в 2028-2030 годах, варьируется от 4,3 до 4,6 млрд рублей (50-54 млн долларов) в год.
Каталожные цены на Airbus A320/A321 и Boeing 737-800 и MAX составляют около 100 миллионов долларов, однако их рыночная стоимость не превышает 50 миллионов и в большинстве случаев значительно ниже.
"В России построен чуть ли не самый дорогой самолет этого класса", - рассказали источники в авиационной отрасли.
"Каким будет его межремонтный налет? Какими будут условия субсидий? Какой срок лизинга? Если сейчас его предлагают на 20–25 лет, то хватит ли ресурса на весь срок, ведь при высокой эксплуатации, это больше 100 тысяч часов налета - недосягаемая цифра для ВС, произведенных в РФ", - отмечает источник издания.
В авиационной промышленности заявляют, что МС-21 не может быть дешевле зарубежных аналогов - в России расходы ниже только в области заработной платы, а закупка и производство материалов и комплектующих существенно дороже, чем на Западе.
"Серийного производства нет, других проектов, которые бы покрыли цену МС-21, нет", - рассказал источник в отрасли.
Ожидается, что российская авиакомпания "Аэрофлот" получит МС-21 по сниженной цене. Лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", входящая в "Ростех", приобретет для "Аэрофлота" 18 самолетов МС-21 с 2023 по 2026 год по цене 3,2 млрд рублей (32,5 млн евро) за самолет. Доставка лайнеров будет полностью финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния.
Другие крупные авиакомпании говорят, что высокая цена МС-21 понятна, но они хотят получить самолеты по той же цене, что и "Аэрофлот". Пока только у флагмана гражданской авиации России есть гарантии, что ему продадут самолеты со скидкой.
В целом "Аэрофлот" планирует получить к 2030 году 210 самолетов МС-21, а всего к тому времени планируется произвести 270 самолетов. "Ростех" утверждает, что чем больше партия, тем ниже цена каждого самолета.
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