Что делать с пенсией 2-го уровня? У министерства новое предложение

Как сообщил агентству LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, министерство направило в комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам предложения по регулированию пенсионных накоплений второго уровня.

Министерство предлагает, за пять лет до достижения пенсионного возраста предоставить человеку право выбора - остаться в системе государственных фондируемых пенсий, выбрав управляющего фондом или перевести капитал второго уровня пенсии к первому уровню пенсий.

По мнению министерства, такие изменения будут означать, что при выходе человека на пенсию назначенная пенсия по старости будет включать капитал, накопленный на обоих уровнях пенсии, и будет выплачиваться из специального бюджета.

Предложенное решение было бы бессрочным, что дало бы человеку возможность перевести капитал второго уровня на первый уровень пенсии по собственному желанию. Министерство считает, что предлагаемые изменения не будут противоречить тенденциям, наблюдаемым в пенсионных системах других стран.

Предложение, по мнению министерства, не создает финансовых рисков для устойчивости государственной системы социального страхования - пенсии первого уровня брали бы на себя дополнительные обязательства, которые покрывались бы реальными взносами.

​Министр благосостояния сказала, что будет призывать банки снижать комиссионные, которые они получают за управление пенсионным капиталом.

Разработанное Банком Латвии предложение о внесении изменений в правила определения платы за управление пенсией второго уровня также предоставят на рассмотрение комиссии Сейма.

Банк Латвии утверждает, что предлагаемое изменение, ограничивающее размер платы за управление, положительно повлияет на размер накопленного пенсионного капитала, так как по расчетам позволит участникам второго уровня пенсий накопить более 100 млн. евро в течение 10 лет.