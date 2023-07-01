В Риге снижаются цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллине, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 1,2% до 1,614 евро за литр, а цена дизтоплива не изменилась - 1,474 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подешевел на 2,9% до 1,504 евро за литр, а дизтопливо - на 1,8% до 1,364 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине 95-й бензин, как и неделей ранее, стоил 1,699 евро за литр, а дизтопливо - 1,499 евро за литр.

Цена автогаза в Риге снизилась на 6,8% до 0,685 евро за литр, в Таллине - на 2,6% до 0,74 евро за литр, а в Вильнюсе не изменилась - 0,632 евро за литр.