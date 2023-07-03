У нового автомобиля констатирован дефект. Каковы права потребителя?

Женщина интересуется: "Какие у потребителя есть права (какой закон их устанавливает), если у приобретенного в автосалоне нового автомобиля через полтора месяца констатирован дефект? Есть ли у потребителя право потребовать замены машины, предоставив вместо нее новый автомобиль с идентичным оборудованием без дефектов?"

На приобретение автомобиля (как нового, так и пользованного) относится регулирование Центра по защите прав потребителей (PTAL).

Согласно первой части 27-го пункта PTAL, у потребителя есть право в течение двух лет обратиться к продавцу товару в связи с любым констатированным несоответствием в правилах договора.

В свою очередь согласно 13-му пункту PTAL, продавец несет ответственность за соответствие товара правилам договора. Если несовпадение обнаруживается в течение года после приобретения товара, считается, что оно существовало в момент поставки товара.

Более подробная информация доступна здесь.